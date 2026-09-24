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24. septembra 2026

Trumpova administratíva musí médiám CNN, MS NOW a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu


Tagy: Americký prezident Biely dom Zákaz

Americký federálny sudca to nariadil vo štvrtok po tom, čo reportérom týchto médií zakázali vstup do oficiálneho sídla prezidenta. Administratíva amerického ...



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gettyimages 2225035952 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Americký federálny sudca to nariadil vo štvrtok po tom, čo reportérom týchto médií zakázali vstup do oficiálneho sídla prezidenta.


Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa musí médiám CNN, MS NOW a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu. Americký federálny sudca to nariadil vo štvrtok po tom, čo reportérom týchto médií zakázali vstup do oficiálneho sídla prezidenta.

Trump v piatok oznámil, že uvedeným médiám zakazuje vstup do Bieleho domu. Bez toho, aby uviedol konkrétne príklady, ich obvinil zo šírenia „falošných správ“, „výmyslov a klamstiev“. Novinárom troch médií v sobotu zakázali vstup do areálu Bieleho domu a odobrali im akreditácie.

Trojica médií následne podala spoločnú žalobu a požiadala súd o dočasné pozastavenie zákazu s odôvodnením, že porušuje prvý dodatok Ústavy Spojených štátov, ktorý zaručuje slobodu tlače. Sudca Timothy Kelly dospel k záveru, že odobratie novinárskych preukazov „pravdepodobne porušilo ich ústavné právo na riadny právny proces“.

„Všeobecným pravidlom je, že jednotlivci musia dostať oznámenie a možnosť vyjadriť sa predtým, ako ich vláda zbaví ústavou chráneného práva,“ napísal Kelly. Dodal, že proti rozhodnutiu sa nemožno okamžite odvolať.

Americké ministerstvo spravodlivosti pred vydaním rozhodnutia uviedlo, že Trump môže „kontrolovať prístup reportérov do vyhradených prezidentských priestorov, ako je Oválna pracovňa“. „Prístup do Bieleho domu je privilégium, nie právo,“ uviedol rezort.


Zdroj: SITA.sk - Trumpova administratíva musí médiám CNN, MS NOW a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Biely dom Zákaz
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