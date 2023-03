Požiar v Banskej Štiavnici: Prevádzkovateľ zážitkového domu “Banka lásky” mal poistenie v UNIQA

Poistenie majetku je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám

Požiar bytovky v Prešove či tornádo na Morave sú ďalšími prípadmi rozsiahlych škôd, ktoré za posledné obdobie spôsobil živel. UNIQA preto opakovane apeluje na všetkých majiteľov nehnuteľností, aby si aj vzhľadom na vysokú infláciu skontrolovali a prehodnotili výšku poistnej sumy svojho majetku.V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. Podľa štatistických ukazovateľov je priemerný kumulatívny nárast cien stavebných materiálov a pracovnej sily na Slovensku za posledné 3 roky viac ako 16 %. Práve tieto reprodukčné ceny sú rozhodujúce pri náprave vzniknutých škôd, pretože určujú, za koľko by sa nehnuteľnosť mohla dnes postaviť alebo kúpiť. To má veľký vplyv na poistenie: aby klient v dostal od poisťovne dostatok peňazí na primeranú obnovu, je potrebné navýšiť poistné sumy v uzavretých poistných zmluvách. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť a nič nezmeškať, je akceptovať indexáciu poistných súm, ktorú aktívne vykonáva pre klientov UNIQA.Týka sa to nielen poistenia majetku fyzických osôb, ale aj podnikateľov." Už od konca minulého roka realizujeme tzv. valorizáciu (indexáciu) v rámci portfólia poistenia podnikateľských rizík, ktorá zohľadní navýšenie hodnoty majetku našich klientov a zároveň pomôže zachovať adekvátnu ochranu ich majetku. Jedná sa o transparentný proces, kde UNIQA v priebehu trvania poistenia zreviduje poistné zmluvy našich klientov v rámci poistenia podnikateľských rizík (najmä malých a stredných podnikateľov) a porovná ich so súčasnou ekonomickou situáciou a ich predpokladaným vývojom," hovoríPri tomto procese sa často zistí, že dojednaná poistná suma a tým pádom aj čiastka poistného nekorešpondujú s vývojom spotrebiteľských cien, cien priemyselných výrobcov a cien stavebných prác a materiálov, ktoré v posledných rokoch rýchlo stúpajú. Poistné zmluvy našich klientov sa tak vystavujú neaktuálnosti, zároveň riziku podpoistenia a v prípade poistnej udalosti môže dôjsť k tomu, že bude klientovi vyplatené podstatne nižšie poistné plnenie ako očakáva."Rast cien v uplynulom období je skutočne výrazný. Dá sa povedať, že ak klient tento nárast nepremietne a neaktualizuje svoje existujúce zmluvy, či už na základe vlastného rozhodnutia alebo indexácie vykonanej jeho poisťovňou, môže byť reálne ohrozený podpoistením," hovorí Martin Rotkovský.Súčasťou indexácie je aj, ktoré zohľadňuje navýšenie rizika, ktoré na seba poisťovňa zvýšením poistnej sumy preberá. Ak sa poistná suma v zmluve zvýši, zvýši sa klientovi aj poistné. Rozhodne sa však neoplatí na poistení šetriť – nevhodne "ušetrených" pár desiatok eur môže v prípade škody spôsobiť rozdiel pri plnení až v desiatkach tisíc, niekedy aj v stotisícoch eur. Práve takáto suma môže potom pri obnove zničeného bývania výrazne chýbať.