Požiar v chemickej továrni v Rouene uhasili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. septembra (TASR) - Mohutný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok v ranných hodinách v chemickej továrni v meste Rouen na severe Francúzska, sa vo štvrtok večer podarilo uhasiť. Informovala o tom prefektúra regiónu Seine Maritime.Požiar v závode Lubrizol, v ktorom sa vyrábajú chemické prísady do mazadiel a farieb, sa začal šíriť vo štvrtok približne o 2.40 h SELČ. Okrem miestnych hasičov sa do jeho likvidácie zapojili aj požiarnici povolaní z Paríža a hasičský oddiel z mesta Le Havre, ktorý sa špecializuje na hasenie požiarov v priemyselných objektoch.Požiar si nevyžiadal žiadne obete na životoch. Do nemocníc v Rouene bolo prijatých desať ľudí s podráždením hrdla alebo nosa. Medzičasom ich však už všetkých prepustili do domáceho ošetrenia, napísal spravodajský portál Ouest-France.Hasiči vo štvrtok vyzvali obyvateľov Rouenu i 13 obcí v okolí, aby nevychádzali zo svojich príbytkov. Aj po uhasení požiaru sa obyvatelia sťažujú na pretrvávajúci silný zápach po spálenine i na popolček a sadze, ktoré ich dráždia pri dýchaní.Vo štvrtok prerušená verejná doprava bude obnovená od piatku rána.Požiarom sa zaoberá miestna prokuratúra. Zatiaľ nie je známe, čo ho spôsobilo.Francúzske médiá pripomenuli fakt, že továreň továrni Lubrizol je závodom typu Seveso, v ktorých blízkosti by sa nemali nachádzať obytné zóny. V Rouene však táto požiadavka nie je splnená.