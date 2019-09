Carrie Lamová sa počas rozhovorov s obyvateľmi stala terčom kritiky

Na archívnej snímke Carrie Lamová,. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 27. septembra (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová čelila vo štvrtok vlne kritiky obyvateľov mesta, keď sa v hongkonskej radnici stretla so 130 ľuďmi náhodne vybranými spomedzi 20.000 záujemcov. Informovala o tom agentúra AP.Len 30 zvolených ľudí smelo predniesť trojminútový prejav. Lamovej vyčítali, že jej vláda je hluchá a arogantná voči požiadavkám protestujúcich. Spochybnili aj jej úprimnosť po tom, ako odmietla ich požiadavkám vyhovieť.Lamová totiž zopakovala, že policajnú brutalitu vyšetrí kontrolný orgán polície. Ako opäť uviedla, samostatné nezávislé vyšetrovanie nie je potrebné. Znova upozornila, že násilie musí skončiť a musia sa dodržiavať pravidlá právneho štátu.Počas dvojhodinového stretnutia, na ktorom Lamovú sprevádzalo niekoľko členov jej kabinetu, šéfka Hongkongu potichu počúvala prejavy jednotlivých osôb a priznala, že jej vláda, ako i polícia zažívajú hlbokú nedôveru ľudí. Zároveň prisľúbila, že dôveru verejnosti si chce znovu získať.povedala Lamová, ktorá prvé zo série plánovaných stretnutí na dosiahnutie zmiernenia napätia označila akoKritici tento dialóg, ktorý bol odvysielaný v televízii, označili za politickú šou s cieľom upokojiť protestujúcich pred plánovanými víkendovými demonštráciami. Tie sa budú konať pred blížiacimi sa oslavami čínskeho Národného dňa počas 1. októbra.Stretnutie Lamovej s občanmi Hongkongu predstavovalo prvý komunitný dialóg, odkedy sa 9. júna začali masové demonštrácie požadujúce stiahnutie sporného zákona o extradícii umožňujúceho vydávania osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.Po tom, čo Lamová návrh tohto zákona 4. septembra stiahla, protestujúci svoje požiadavky rozšírili aj na ďalšie oblasti. Požadujú, aby Lamová odstúpila zo svojej funkcie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinení zo "", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Obyvatelia Hongkongu protestujú aj proti zasahovaniu Číny do osobitného štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslomTento systém bol zavedený v roku 1997 po tom, ako sa bývalá britská kolónia dostala späť pod vládu Číny.