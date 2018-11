Požiar v Kalifornii má už 81 obetí, na zozname nezvestných je 870 ľudí

Požiar v Kalifornii, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sacramento 21. novembra (TASR) - Lesný požiar vyčíňajúci na severe amerického štátu Kalifornia si vyžiadal už najmenej 81 obetí na životoch. Po nájdení ďalších tiel to v utorok miestneho času oznámili tamojšie úrady.Počet ľudí, ktorí sú nezvestní, sa po zhodnotení ďalších hlásení prijatých políciou znova zvýšil na 870. Podľa úradov však mnohí z ľudí na zozname môžu byť v bezpečí alebo si nie sú vedomí, že ich nahlásili ako nezvestných.Rozsiahly lesný požiar v okrese Butte, známy pod označení Camp Fire (Táborák), vypukol 8. novembra na úpätí pohoria Sierra Nevada severne od kalifornského hlavného mesta Sacramento. Podľa agentúry AP ide o lesný požiar s najtragickejšou bilanciou v Spojených štátoch za najmenej posledné storočie. K bilancii patrí okrem obetí aj vyše 13.000 zničených domov.Kalifornský úrad lesníctva a požiarnej ochrany v utorok uviedol, že požiar dostali hasiči už zo 75 percent pod kontrolu. Spálil celkovo 611 štvorcových kilometrov, čo je približne veľkosť amerického mesta Chicago, píše agentúra AP.V regióne od stredy predpovedajú dažde, ktoré by mali trvať najmenej do konca víkendu. Môže to pomôcť hasičom, meteorológovia však súčasne varovali pred hrozbou náhlych záplav a zosuvov pôdy v požiarom postihnutých oblastiach. Zrážky by tiež mohli skomplikovať pokračujúce pátranie po telách obetí.