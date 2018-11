V Slaskej chcú obnoviť materskú školu, obec hľadá partnera

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slaská 21. novembra (TASR) - V obci Slaská (okres Žiar nad Hronom) chcú obnoviť materskú školu, dôvodom je zvyšujúca sa pôrodnosť. Starosta Daniel Gelien informoval, že počet detí vzrástol v dedine najmä vďaka rodinám, ktoré sa sem v ostatných rokoch prisťahovali. Aktuálne má Slaská 480 obyvateľov.Materskú školu tu zrušili v roku 2004, obec si podľa Geliena nemohla dovoliť prevádzkovať škôlku so štyrmi deťmi a štyrmi zamestnancami pri ročnom náklade 25.000 eur. Budovu bývalej škôlky však obec nepredala. Niekoľko rokov tam sídlila vývarovňa Červeného kríža, ostatné dva roky ju už len temperujú."Budova je síce v relatívne dobrom stave, určite však bude vyžadovať dôkladnú rekonštrukciu. Okná sú vymenené, budovu ale bude potrebné dispozične upraviť, vykonať rekonštrukciu rozvodov vody a elektriky, ako aj riešiť modernejšie podlahové kúrenie. Modernizáciu budú vyžadovať aj umyvárky a sociálne zariadenia," priblížil Gelien.Slaská na rekonštrukciu škôlky peniaze nemá a tak podľa Geliena hľadajú korektného partnera zo súkromného vzdelávacieho sektora. Keď podľa jeho slov nebudú výzvy z eurofondov, ostáva len spolupráca so súkromným sektorom."Hľadáme preto partnera, ktorý by chcel vstúpiť do spolupráce na kvalitnom projekte predškolského vzdelávania malých detí. Obec poskytne pozemok, budovu a maximálnu súčinnosť, od partnera očakávame možnú investíciu do rekonštrukcie škôlky a know-how výchovy,” podotkol starosta s tým, že hľadajú niečo netradičné. “Nechceme klasickú, štandardnú škôlku. Hľadáme niečo netradičné. Kvalitnú predškolskú výchovu v prostredí dediny,” dodal Gelien.