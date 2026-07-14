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14. júla 2026
Požiare južne od Paríža zničili takmer 2 000 hektárov lesa
Plamene prinútili k evakuácii približne tisíc ľudí, úrady preverujú podozrenie z podpaľačstva. Rozsiahle lesné požiare južne od ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Plamene prinútili k evakuácii približne tisíc ľudí, úrady preverujú podozrenie z podpaľačstva.
Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na utorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1 900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau.
Oznámili to francúzski hasiči, ktorí pokračujú v boji s plameňmi za pomoci stoviek záchranárov a špeciálnej leteckej techniky.
Požiar vypukol v nedeľu približne 60 kilometrov juhovýchodne od francúzskej metropoly. O deň neskôr vzniklo v oblasti aj druhé menšie ohnisko.
Les Fontainebleau patrí medzi najznámejšie prírodné lokality v okolí Paríža a je obľúbeným cieľom turistov a horolezcov.
S plameňmi bojuje približne 850 hasičov podporovaných lietadlami Canadair, strojmi Dash a hasiacimi vrtuľníkmi.
Úrady nasadili štyri lietadlá Canadair, čo je podľa francúzskych médií bezprecedentný krok v širšom parížskom regióne.
„Dúfame, že počas dňa získame nad požiarom prevahu,“ uviedol hovorca regionálnych hasičov Paul-Edouard Laurain.
Požiare si vynútili evakuáciu približne tisíc obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podpaľačstva.
Francúzsko zároveň čelí už tretej vlne horúčav za posledné tri mesiace, čo výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Požiare južne od Paríža zničili takmer 2 000 hektárov lesa © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na utorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1 900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau.
Oznámili to francúzski hasiči, ktorí pokračujú v boji s plameňmi za pomoci stoviek záchranárov a špeciálnej leteckej techniky.
Horí od nedele
Požiar vypukol v nedeľu približne 60 kilometrov juhovýchodne od francúzskej metropoly. O deň neskôr vzniklo v oblasti aj druhé menšie ohnisko.
Les Fontainebleau patrí medzi najznámejšie prírodné lokality v okolí Paríža a je obľúbeným cieľom turistov a horolezcov.
S plameňmi bojuje približne 850 hasičov podporovaných lietadlami Canadair, strojmi Dash a hasiacimi vrtuľníkmi.
Bezprecedentný krok
Úrady nasadili štyri lietadlá Canadair, čo je podľa francúzskych médií bezprecedentný krok v širšom parížskom regióne.
„Dúfame, že počas dňa získame nad požiarom prevahu,“ uviedol hovorca regionálnych hasičov Paul-Edouard Laurain.
Evakuovali stovky ľudí
Požiare si vynútili evakuáciu približne tisíc obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podpaľačstva.
Francúzsko zároveň čelí už tretej vlne horúčav za posledné tri mesiace, čo výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia lesných požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Požiare južne od Paríža zničili takmer 2 000 hektárov lesa © SITA Všetky práva vyhradené.
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