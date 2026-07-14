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Spolupráca VÚB a ZMOS vstupuje do ďalšieho roka, spoločne podporia rozvoj ďalších miest a obcí


Tagy: PR

VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť potvrdili svoje nadštandardné vzťahy. VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť potvrdili svoje nadštandardné vzťahy ...



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pb_26 07 09_podpis zmos vub_0135 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť potvrdili svoje nadštandardné vzťahy.


VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť potvrdili svoje nadštandardné vzťahy a po jedenásty raz oficiálne podpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve. Už viac ako dekádu tak spoločne podporujú udržateľný rozvoj a modernizáciu našich miest a obcí.

"Po minuloročnom dosiahnutí významného míľnika spolupráce ma teší, že v tomto partnerstve so ZMOS pokračujeme aj ďalej. VÚB banka sa tak stala popredným finančným partnerom pre slovenské samosprávy," uviedla Vedrana Jelušić Kašić, vrchná riaditeľka úseku Firemné bankovníctvo a členka predstavenstva VÚB banky.

"Samosprávy dnes čelia rastúcim výzvam v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ochrany životného prostredia, energetickej efektívnosti a modernizácie verejnej infraštruktúry. Podpora investícií, ktoré robia mestá a obce odolnejšími a udržateľnejšími, je pre budúcnosť Slovenska kľúčová. Prostredníctvom nášho pokračujúceho partnerstva so ZMOS im chceme aj naďalej pomáhať a spolufinancovať dôležité projekty pre ich obyvateľov," dopĺňa Vedrana Jelušić Kašić.

Investície, ktoré formujú budúcnosť regiónov


Medzi klientov VÚB banky patrí už viac než 2 100 slovenských miest a obcí, čo predstavuje takmer tri štvrtiny všetkých samospráv v krajine. Okrem samotných samospráv banka poskytuje komplexné finančné služby pre takmer 1 400 ich organizácií – od škôl, zariadení sociálnej starostlivosti a kultúrnych inštitúcií až po podniky technických služieb, dopravné podniky a správcov športovej infraštruktúry.

V roku 2025 VÚB banka poskytla viac ako 200 nových úverov pre samosprávy v celkovom objeme presahujúcom 250 miliónov eur. Tieto zdroje sú určené na projekty, ktoré zlepšujú lokálnu infraštruktúru, zvyšujú energetickú efektívnosť a posilňujú environmentálnu udržateľnosť po celom Slovensku. Samosprávy pokračujú v čerpaní týchto finančných prostriedkov v priebehu roka 2026, pričom investície z nich budú plynule prebiehať až do roku 2027.

Stabilný partner pre samosprávy


ZMOS ako najväčšia samosprávna organizácia na Slovensku združuje 2 791 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, čím reprezentuje približne 95 % všetkých slovenských samospráv.

"Pre slovenské mestá a obce je dnes viac ako kedykoľvek predtým dôležité mať po boku silného, spoľahlivého a stabilného finančného partnera. VÚB banka už jedenásť rokov pomáha samosprávam implementovať projekty, ktoré skvalitňujú verejné služby, modernizujú infraštruktúru a reagujú na výzvy, ktorým naše komunity čelia. Tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce a na realizáciu nových projektov, ktoré podporia regionálny rozvoj a blahobyt našich občanov," hovorí predseda ZMOS Jozef Božik.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Spolupráca VÚB a ZMOS vstupuje do ďalšieho roka, spoločne podporia rozvoj ďalších miest a obcí © SITA Všetky práva vyhradené.

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