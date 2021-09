Požiare v Kalifornii ohrozujú tisícky vzácnych sekvojí, hasiči ich balia do ochranných plachiet (video)

S požiarmi bojujú stovky hasičov

Sekvoje by mali požiare zvládnuť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hasiči v Kalifornii balia vzácne stromy do ochranných ohňovzdorných plachiet, aby ich ochránili pred požiarom, ktorý sa šíri svetoznámym Národným parkom Sequoia.Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa úrady obávajú, že plamene by mohli o niekoľko hodín dosiahnuť známy Obrí les, v ktorom rastú niektoré z najväčších stromov na svete.V lese sa nachádza asi dvetisíc sekvojí, vrátane stromu známeho ako Generál Sherman, ktorý je vysoký 83 metrov a v súčasnosti je najväčším známym žijúcim stromom na Zemi. Jeho vek odhadujú na približne 2300 až 2700 rokov.S požiarmi Colony a Paradise, ktoré sa rozširujú už týždeň, bojuje viac ako 350 hasičov s podporou vrtuľníkov a lietadiel.Sekvoje sú podľa odborníkov veľmi odolné voči plameňom a vyvinuli sa tak, aby prežili požiare. Hasiči však niektoré z najvzácnejších stromov, vrátane Generála Shermana, aj tak preventívne zabalili do ohňovzdorných plachiet.V Kalifornii tento rok zaznamenali viac ako 7400 lesných požiarov, ktoré spálili viac ako 8900 kilometrov štvorcových. Ich šíreniu napomáhajú vysoké teploty a extrémne sucho.