Účelom je ďalšie preverenie informácií

SIS hovorí o vymyslených informáciách

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) kategoricky odmieta teórie o údajnej objednávke a používaní iných štátnych orgánov ako „nástrojov“ z dôvodu odstúpenia spravodajských poznatkov zákonným príjemcom.Uviedla v stanovisku SIS jej hovorkyňa Zuzana Morávková . Podľa nej vychádzajú tieto teórie z nepochopenia zákona o SIS.Morávková vysvetlila, že spravodajské informácie nie sú zasielané zákonom ustanoveným príjemcom spravodajských informácií, ktorými sú ústavní činitelia, štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní alebo iní príjemcovia z dôvodu ich exkluzivity danej ich postavením, ale za účelom ďalšieho preverenia a prijatia relevantných opatrení.Podotkla, že príjemcovia sú v súlade so zákonom povinní po preverení získaných informácii spravodajskú službu informovať v rámci inštitútu takzvanej spätnej väzby.Morávková dodala, že SIS si aj v súvislosti s dotknutými prípadmi rovnako a štandardne ako vždy v doposiaľ uplatňovanej aplikačnej praxi splnila zákonnú povinnosť a poskytla spravodajské informácie ústavným činiteľom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane Úradu inšpekčnej služby, ktorý je podľa zákona o Policajnom zbor e vecne príslušným orgánom na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených zborov vrátane príslušníkov Policajného zboru.„Slovenská informačná služba ubezpečuje, že rovnakým spôsobom postupovala, postupuje a aj bude postupovať vo všetkých prípadoch zistenia dôvodných podozrení z páchania trestnej činnosti a svoje povinnosti bude vykonávať bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov v súlade so zákonom,“ uviedla.Zároveň podotkla, že SIS sa k personálnym otázkam zásadne nevyjadruje, avšak vzhľadom na rozsah a závažnosť lživých informácií prezentovaných v mediálnom priestore považuje za nevyhnutné uviesť, že informácie spájajúce v nich uvádzané osoby so SIS sú vymyslené, a to aj v nadväznosti na existenciu zákonnej prekážky.