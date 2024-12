Pozmeňovací návrh k novele o neziskovkách môže zasiahnuť do základných práv a slobôd, ombudsman poukazuje na vágnu definíciu lobingu

Možné zníženie garancie základných práv a slobôd

Vágna definícia lobingu

„Výkazy transparentnosti"

3.12.2024 (SITA.sk) - Pozmeňovací návrh k novele zákona neziskových organizáciách môže neprimerane zasiahnuť do viacerých základných práv a slobôd. Upozorňuje na to verejný ochranca práv Listom z 30. novembra ombudsman informoval poslancov Národnej rady SR o svojom stanovisku k pozmeňujúcemu návrhu zákona. Ocenil, že navrhovatelia upustili od pôvodného zámeru zaviesť inštitút registrácie občianskych a iných organizácií ako organizácií so zahraničnou podporou, čo by narážalo na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva v Európskej únii a v Rade Európy Súčasne však upozornil na to, že prijatie pozmeňujúceho návrhu by mohlo z viacerých dôvodov znížiť garancie základných práv a slobôd na území Slovenskej republiky. Ich prirodzenou súčasťou je totiž aj vyjadrenie názoru, presvedčenia a postoja k aktuálnemu spoločenskému dianiu.Pozmeňujúci návrh vzhľadom na svoju pojmovú voľnosť môže podľa neho viesť k záveru, že aj výkon týchto základných práv a slobôd bude považovaný za nepriame ovplyvňovanie predstaviteľov štátu a za výkon týchto základných práv udelí regulačný orgán neziskovej organizácii pokutu."Široká a vágna definícia lobingu vo mne vzbudzuje obavy o obmedzenie garancií nerušeného výkonu základných práv v zmysle článku 12 odseku 4 ústavy," hovorí verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.Zdôraznil, že v demokratickom a právnom štáte by mali regulačné pravidlá dopadať na všetky druhovo totožné situácie rovnako. Pozmeňujúci návrh však bez jasne deklarovaných dôvodov ustanovuje regulačné pravidlá pri výkone lobingu len pre neziskové organizácie, čo ho vedie k pochybnostiam o tom, či navrhovaná právna úprava napĺňa ústavné požiadavky rovnosti a nediskriminácie."Reguláciu lobingu považujem za úplne legitímnu štátnu politiku, ku ktorej nás dokonca vyzýva aj Európska únia. Zároveň však platí, že právna regulácia musí byť nastavená tak, aby nezasahovala neprimerane do základných práv a slobôd. Musí teda nájsť spravodlivú rovnováhu medzi ich uplatňovaním a dosahovaním legitímneho cieľa transparentnosti," povedal Dobrovodský. Poslancom dal preto na zváženie možnosť prijať komplexnú právnu úpravu lobingu v riadnom legislatívnom procese.Tak ako pôvodný návrh zákona, aj pozmeňujúci návrh zavádza pre neziskové organizácie, nadácie, fondy a občianske združenia povinnosť identifikovať svojich darcov v tzv. "výkazoch transparentnosti". Pozmeňujúci návrh pritom rozširuje svoju personálnu pôsobnosť, keďže dotknuté organizácie budú mať povinnosť vykazovať dary nielen od zahraničných darcov, upozorňuje ďalej ombudsman.Limit daru sa vzťahuje iba na fyzické osoby, dary od právnických osôb budú musieť dotknuté organizácie vykazovať všetky. Preto verejný ochranca práv naďalej trvá na svojich výhradách, a to najmä vo vzťahu k ochrane osobných údajov darcov.Súčasne opätovne vyslovil pochybnosť, či navrhovaná, široko formulovaná povinnosť vykazovania darov poskytne dostatočný legitímny cieľ zásahu do práv a slobôd a či obstojí pred Súdnym dvorom Európskej únie Pozmeňovací návrh z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) kritizujú aj mimovládne organizácie, ktoré odmietajú, aby štátni zamestnanci lustrovali organizácie tretieho sektora a delili ich na dobré a zlé, s cieľom ich zastrašiť.