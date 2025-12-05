Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. decembra 2025

Pozmeňovací návrh nič nevyriešil, zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov je v rozpore s ústavou aj právom EÚ


Pozmeňujúci návrh týkajúci sa nového zákona, ktorý ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a zriaďuje nový Úrad na ochranu ...



4o8a7131 min 676x451 5.12.2025 (SITA.sk) - Pozmeňujúci návrh týkajúci sa nového zákona, ktorý ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a zriaďuje nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, predložený poslancom Michalom Bartekom z Hlasu, problémy neodstránil. Tvrdí to Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO).

Rozpor s EÚ


Podľa pozmeňováku sa z návrhu zákona vypustí možnosť opakovaného preskúmavania udelených ochrán, a tiež podmienka, že ju bude možné získať len za podanie oznámenia na osobu zamestnávateľa. Návrh na rušenie úradu a jeho nahradenie novou inštitúciou však naďalej zostáva. A to je podľa ÚOO problém nielen z hľadiska európskeho práva, ale aj doterajšej judikatúry Európskeho súdneho dvora a našich záväzkov v súvislosti s Plánom obnovy.

Okrem iného, v návrhu naďalej ostáva možnosť retroaktívne preskúmať a rušiť už v minulosti udelené ochrany, čo je nielen v rozpore s právom EÚ, ale aj Ústavou SR,“ poukazuje úrad.

Predčasné ukončenie funkcie


Európska komisia prostredníctvom svojho hovorcu ešte minulý týždeň uviedla, že viaceré prvky nového zákona vyvolávajú silné obavy vo vzťahu k právu Európskej únie a „tieto obavy sa týkajú najmä plánovaného zrušenia existujúceho úradu a následného predčasného ukončenia mandátu vedúceho úradu“.

Navyše, aj podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora predčasné ukončenie funkčného obdobia štatutárneho zástupcu príslušnej inštitúcie sa považuje za zásah do jej nezávislosti. A práve zriadiť nezávislý úrad je podmienkou v Pláne obnovy, z ktorého bol financovaný rozbeh Úradu na ochranu oznamovateľov.

Riziko pokuty


Stále tak platí, že nový zákon bude nielen v rozpore s európskym právom, ale Slovensko môže prísť aj o ďalšie európske prostriedky a vystaví sa riziku pokuty,“ upozorňuje ÚOO. Na závažné problémy spojené so zákonom na zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov naďalej upozorňuje aj Právny inštitút v Bratislave, a to aj po predložení pozmeňujúceho návrhu.

Vypustenie najvypuklejších rozporov s právom EÚ nemení nič na skutočnosti, že zásadné právne problémy celého zákona zostávajú a sú veľmi vážne. Zrušenie celej inštitúcie úradu zostáva neproporcionálne k deklarovaným cieľom. Zjednotenie ochrany oznamovateľov a obetí trestných činov je možné dosiahnuť bez zrušenia existujúceho úradu,“ uviedol Právny inštitút.

Zneužitie moci


Dodáva tiež, že návrh obchádza zákonné ustanovenia o odvolaní predsedu úradu. Navyše, absencia pripomienkového konania a skrátené legislatívne konanie bez legitímneho dôvodu naliehavosti porušujú procedurálne záruky demokratického zákonodarstva.

Pozmeňujúci návrh nemení nič na závere odborného stanoviska právnikov z minulého týždňa, ktoré konštatuje, že návrh zákona predstavuje zneužitie moci spočívajúceho v zásahu do fungovania nezávislej inštitúcie. Sankcionovaný orgán výkonnej moci naďalej presadzuje zrušenie sankcionujúcej inštitúcie, čím porušuje princíp objektivity a férovosti verejnej moci. Ide o zneužitie výkonnej a legislatívnej právomoci na odstránenie efektívnej kontroly orgánov exekutívy,“ konštatuje Právny inštitút.

Inštitucionálna nezávislosť


Zároveň, smernica 2019/1937 Európskej únie vyžaduje nezávislé a autonómne orgány s dostatočnými právomocami. Návrh zákona aj po pozmeňujúcom návrhu túto požiadavku obchádza tým, že ruší nezávislý úrad a vytvára nový, pričom fakticky umožňuje odvolanie súčasného vedenia a jeho nahradenie osobou určenou predsedom Národnej rady SR. Tým priamo narúša inštitucionálnu nezávislosť procesov chránených právom EÚ.

Opakovane upozorňujeme, že zrušením úradu sú ohrozené značné finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti poskytnutých na vybudovanie nezávislého úradu. Slovensko bude musieť tieto prostriedky pravdepodobne vrátiť z národného rozpočtu, a to nad rámec možných sankcií v konaní o porušenie práva EÚ,“ uzavrel Právny inštitút.


Zdroj: SITA.sk - Pozmeňovací návrh nič nevyriešil, zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov je v rozpore s ústavou aj právom EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

