 Tlačové správy

Vianočné trhy, futbalová zábava a kvalitná ponuka nielen športového sortimentu – navštívte sviatočné oc tehelko


Tagy: Futbal OC Tehelko PR Vianočné nákupy

Už 9. decembra sa môžete tešiť na vianočné trhy, futbalový turnaj a príjemnú sviatočnú atmosféru pre malých aj veľkých. Či už hľadáte vysnívaný vianočný stromček, alebo kvalitné športové ...



adobestock_287429274 676x451 5.12.2025 (SITA.sk) - Už 9. decembra sa môžete tešiť na vianočné trhy, futbalový turnaj a príjemnú sviatočnú atmosféru pre malých aj veľkých. Či už hľadáte vysnívaný vianočný stromček, alebo kvalitné športové vybavenie na blížiacu sa lyžiarsku sezónu, v oc tehelko nájdete všetko pod jednou strechou. Zároveň sa môžete zapojiť do organizovanej zbierky s názvom Koľko lásky, ktorá je určená na pomoc seniorom.

Rodinné vianočné trhy, na ktorých nechýba futbal


Športovo ladené obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna – oc tehelko –ostáva verné svojej láske k futbalu, aj keď príde na tému vianočných trhov. V utorok 9. decembra od 14:00 hod. sa preto jeho nákupná pasáž premení na vianočné trhy a súbežne s tým ponúkne návštevníkom i rodinný futbalový turnaj plný zábavy. Vianočné trhy v oc tehelko sú tento rok špeciálne venované tvorbe žiakov ZŠ Česká a ponúknu bohatý výber koláčikov, rôznych výrobkov a iných drobností pre radosť. Nielen tí, ktorí dobre nakúpia, si budú môcť spríjemniť deň futbalovým turnajom, ktorý sa uskutoční v rámci celoročného športového ihriska v oc tehelko – vo FootballPARK TEHELKO, ktoré disponuje až 10 bránkami, svetelnou a zvukovou signalizáciou či elektronickou časomierou.

"Sme veľmi radi, že môžeme v tomto predvianočnom čase ponúknuť našim návštevníkom program, ktorý je spojený s podporou komunity a zároveň ponúka pohybovú aktivitu. Šport a futbal zvlášť k nám prirodzene patria, a to nielen kvôli blízkosti Národného futbalového štadióna. Tento rok ide o pilotnú akciu, ktorá, ako veríme, poteší nielen miestnu komunitu, ale všetkých, ktorí si chcú užiť výnimočný čas s rodinou a blízkymi," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice?


"Vianoce nie sú ani tak o otváraní našich darčekov, ako o otváraní našich sŕdc," povedala svojho času americká spisovateľka Janice Maeditere. O tom, že na tom bude kus pravdy, svedčia aj mnohé aktivity spojené s rozdávaním radosti v predvianočnom čase tým, ktorí to najviac potrebujú. Výnimkou nie je ani oc tehelko, ktoré je aktuálne zapojené do zbierky s názvom "Koľko lásky". Táto v poradí už 8. celoslovenská zbierka prináša radosť v čase Vianoc slovenským seniorom. Zapojiť sa do tejto vianočnej aktivity môže pritom každý. Stačí priniesť do 5. decembra krabicu naplnenú podľa vlastného uváženia na zberné miesto v oc tehelko, na recepciu prevádzky Beauty Palace. Obdarovaných pritom poteší aj drobnosť – seniorom môžete venovať napríklad niečo sladké, slané alebo niečo, čo ich zahreje, ako sú rukavice, prikrývka či šál. Jednoducho, niečo zo srdca. Skúste to a možno budete sami prekvapení, koľko lásky druhým sa zmestí do jednej krabice.

Vianočný stromček a darčeky, ktoré pod ním zažiaria


Vianoce by neboli pravými Vianocami bez krásne voňajúceho vianočného stromčeka. Ak hľadáte ten pravý pre váš domov, navštívte v čase predvianočných nákupov oc tehelko. Obchodné centrum ponúka výber kvalitných stromčekov, a to od 5. decembra až do Vianoc.

Premýšľajúc zároveň nad tým, čo pekné pod vybraný stromček dať svojim blízkym, skúste si prezrieť ponuku prevádzok v oc tehelko. Napríklad ak hľadáte pod stromček kvalitné lyžiarske vybavenie, určite navštívte predajňu Najšport – oficiálneho predajcu prémiových lyží, skialpov, bežiek, snowboardov, splitboardov, zimného oblečenia a obuvi od renomovaných značiek. Rovnako tam nájdete i kvalitné bicykle a elektrobicykle, ak by ste chceli blízkych potešiť pod stromčekom práve nimi.

Navštívte v predvianočnom čase oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna a užite si pokojné vianočné nákupy, rodinnú atmosféru aj pohyb s celou rodinou. Viac o akciách a ponuke v oc tehelko nájdete aj na webovej stránke centra TU.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Vianočné trhy, futbalová zábava a kvalitná ponuka nielen športového sortimentu – navštívte sviatočné oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbal OC Tehelko PR Vianočné nákupy
