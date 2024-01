Poznáme mestá, ktoré sa považujú za najlepšie pre život LGBTIQ ľudí

V prvej trojke aj Reykjavík a Kodaň

TOP desať miest pre život pre LGBTIQ ľudí







Mesto

Krajina

Skóre (v %)





1. Zürich

Švajčiarsko

96





2. Reykjavík

Island

95





3. Kodaň

Dánsko

94





4. Mníchov

Nemecko

93





5. Groningen

Holandsko

93





6. Cardiff

Spojené kráľovstvo

93





7. Štokholm

Švédsko

92





8. Oslo

Nórsko

92





9. Oulu

Fínsko

92





10. Valletta

Malta

91







Stratégia rovnosti LGBTIQ ľudí

Desať najmenej tolerantných miest pre život LGBTIQ ľudí







Mesto

Krajina

Skóre (v %)





1. Diyarbakir

Turecko

27





2. Tirana

Albánsko

29





3. Istanbul

Turecko

34





4. Ankara

Turecko

35





5. Białystok

Poľsko

35





6. Piatra Neam

Rumunsko

35





7. Podgorica

Čierna Hora

37





8. Skopje

Severné Macedónsko

38





9. Heraklion

Grécko

42





10. Belehrad

Srbsko

53







Ako je na tom Slovensko?

16.1.2024 (SITA.sk) - Inklúzii LGBTIQ komunity do spoločnosti sú skôr naklonené mestá ako vidiecke oblasti, a to pre vyššiu mieru otvorenosti a tolerancie.Existujú veľké rozdiely medzi krajinami Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie na jednej strane a balkánskymi krajinami, Tureckom na druhej strane. Nižšie skóre tolerancie vykazujú aj mestá vo východných členských štátoch Únie, pričom niektoré z nich (mestá v Poľsku či Rumunsku) sa dostali pod 40-percentnú toleranciu.Európska komisia spracovala rozsiahly prieskum začiatkom minulého roka, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 71-tisíc obyvateľov z 83 miest v EÚ, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a na západnom Balkáne a v Turecku.v tolerancii k LGBTIQ ľuďom s 96 % sa umiestnil Zürich, po ňom nasleduje hlavné mesto Islandu Reykjavík (95 %) a(94 %). S rovnakým skóre 93 % sa v rebríčku umiestnili Mníchov, holandský Groningen a Cardiff vo Veľkej Británii.Vysoká úroveň tolerancie a otvorenosti (92 %) je aj v Štokholme (Švédsko), Osle (Nórsko) a v Oulu (Fínsko). Prvú desiatku uzatvára hlavné mesto Malty Valletta.V krajinách Európskej únii aj na celom svete možno sledovať pokrok k právnemu začleneniu LGBTIQ ľudí do spoločnosti a v boji proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Európska komisia prijala na roky 2020 až 2025 Stratégiu rovnosti LGBTIQ ľudí s cieľom riešiť problematiku diskriminácie ešte účinnejšie.Napriek tomu v niektorých členských štátoch sú zavádzané opatrenia, ktoré bránia právam ľudí z tejto komunity. V Poľsku napríklad niekoľko samospráv a regiónov prijalo v roku 2019 uznesenie o vytvorení tzv. „zón bez LGBT ideológie“.V Maďarsku bol v roku 2021 prijatý zákon, ktorým sa stanovuje viacero obmedzujúcich a diskriminačných opatrení voči LGBTIQ ľuďom.Ak by sme sa pozreli na výsledky na národnej úrovni, tak. Ide o Rumunsko (21 %), Bulharsko (35 %), Chorvátsko (36 %), Poľsko (38 %) a Slovensko (40 %).Aj tu však panujú veľké rozdiely.. Podobne je na tom aj Rumunsko, kde mestá ako Bukurešť dosahujú 60 % či Kluž-Napoca 58 % a národné skóre tolerancie a otvorenosti k LGBTIQ ľuďom je iba 22 %.„Z 83 miest má 42 vyšší podiel ako je skóre na národnej úrovni, čo potvrdzuje úlohu miest ako miest integrácie a tolerancie. Potvrdzuje sa zároveň, že najtolerantnejšie mestá sa nachádzajú buď v severných a západných členských štátoch, alebo v krajinách EZVO," uvádza Európska komisia