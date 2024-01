Krúpa chce mimoriadny branno-bezpečnostný výbor k Dankovej nehode. Eštok prisľúbil zverejnenie kamerových záznamov

Skutok kontroluje polícia

Zverejnia sa aj kamerové záznamy





Policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí objasňovali dopravnú nehodu Andreja Danka, sa s ním podarilo skontaktovať až v piatok 12. januára o 14:30. Vypočuli ho a podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda, pri ktorej podpredseda parlamentu narazil do semaforu na križovatke ulíc Saratovská – Repašského, sa stala vo štvrtok 11. januára krátko pred 23:30.





16.1.2024 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Juraj Krúpa SaS ) chce mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť týkajúce sa postupu polície pri dopravnej nehode podpredsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka . Uviedol to na záver utorkového zasadnutia, ktoré sa týkalo plánovanej reorganizácie Národnej kriminálnej agentúry Krúpa diskusiu o tejto záležitosti žiadal aj na začiatku utorkového zasadnutia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vyjadril ochotu o téme diskutovať, výbor však bol neskôr ukončený pre ďalšie povinnosti poslancov.Policajný prezident Ľubomír Solák v utorok po zasadnutí výboru povedal, že k celej veci poskytne stanovisko, keď bude uzavretá kontrola postupu polície, ktorú dnes nariadil.„Bežný postup je stotožniť vodiča. Vodič by mal ostať na mieste, mal by sa podrobiť dychovej skúške a ďalším úkonom, ktoré sú od neho požadované," povedal. Minister vnútra doplnil, že zverejnené budú aj kamerové záznamy, aby sa vyvrátili akékoľvek podozrenia.„Je to primárne na pánovi Dankovi, aby tú zodpovednosť niesol, my prešetrujeme postup," dodal Šutaj Eštok.