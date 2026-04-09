 24hod.sk    Tlačové správy

Poznáme najlepšie e-shopy za rok 2025! Je medzi nimi aj ten váš?


9.4.2026 (SITA.sk) - Preto sa bezpečnosť nákupu na internete stáva opätovne prioritou. Ako teda spoznať e-shop, v ktorom neprídete o peniaze a požadovaný tovar vám skutočne dorazí? Odpoveďou sú skúsenosti státisícov overených zákazníkov, ktorí každoročne rozhodujú o víťazoch ankety ShopRoku 2025.

Štít proti podvodom a falošným recenziám


Anketa ShopRoku, ktorú už sedemnásty rok organizuje Heureka, nestojí len na sympatiách alebo počte klikov. Jej srdcom je program Overené zákazníkmi. Čo to znamená v praxi?

  • Žiadne falošné recenzie: E-shopy hodnotia výhradne spotrebitelia, ktorí v nich reálne nakúpili.

  • Stopka pre "robotov": Systém funguje ako dokonalá ochrana proti umelo vytvoreným recenziám a click-farmám z druhého konca sveta.

  • Vždy aktuálna istota: Skúsenosti nakupujúcich sú neustále aktualizované, takže máte istotu, že e-shop si drží latku vysoko v každom momente.


Výsledky ankety sú pre spotrebiteľov jasným kompasom, ktorý ich dovedie k predajcom ponúkajúcim nielen kvalitu a rýchlosť, ale hlavne pokoj na duši.

E-shopy, ktoré vás nesklamú


Najvyššie ocenenie v kategórii Cena kvality získal MTBIKER Shop. Jeho príbeh je ukážkovým príkladom toho, ako sa z čistej vášne dá vybudovať neohrozený líder trhu. Nevznikol ako hladný biznisový kalkul, ale vyrástol z komunitného fóra pre nadšencov cyklistiky. Dnes tento e-shop dokazuje, že moderný e-commerce už dávno nie je len o predaji anonymných škatúľ s tovarom.

Svoju dlhodobú kvalitu a spoľahlivosť v očiach zákazníkov potvrdzuje aj stálica eTabletka.sk. Tá obsadila druhé miesto a nadviazala tak na svoje víťazstvo v predchádzajúcom ročníku. Rozvoj segmentu voľnopredajných liekov a výživových doplnkov v posledných rokoch potvrdilo aj tretie miesto e-shopu MojaLekaren.sk. Na stránke ShopRoku nájdete najlepšie e-shopy za každú kategóriu, či už je to elektronika, móda, detský tovar, krása a zdravie, auto-moto či ďalšie segmenty. Pozrite sa, či v nich uspel váš obľúbený e-shop.

Keď špecialista porazí gigantov


Ďalšou kategóriou súťaže ShopRoku je Cena popularity. V nej o víťazoch rozhoduje priame hlasovanie internetovej verejnosti. A práve tu sa ukazuje zaujímavý trend: úzko špecializovaný domáci e-shop dokázal v lojalite svojich fanúšikov poraziť aj obrovské e-shopy. Absolútnym víťazom Ceny popularity sa totiž stal špecializovaný e-shop filtreaoleje.sk.

Tento výsledok má svoju logiku: ak si do auta kupujete motorový olej alebo špecifický filter, chyba pri výbere vás môže stáť veľa. Ľudia preto nehľadajú len najnižšiu cenu, ale hľadajú istotu a odborné poradenstvo. Lojalita zákazníkov nevzniká náhodou – buduje sa tam, kde vám obchodník dokáže reálne poradiť a kde cítite, že presne rozumie tomu, čo predáva.

Udržateľnosť ako prejav zodpovednosti


Samostatnou a čoraz dôležitejšou kapitolou je Cena za udržateľný e-shop, ktorú tento rok získal e-shop GoldBee.sk. Porotu presvedčil svojou kampaňou zameranou na redukciu textilného odpadu a ponukou ekologických znovupoužiteľných alternatív v oblasti dámskej hygieny.

Byť udržateľným dnes neznamená len baliť tovar do recyklovaného papiera. Znamená to budovať ekonomicky odolnú firmu, ktorá je transparentná, stará sa o svojich zamestnancov, pozná svoj dodávateľský reťazec a je pripravená na prísne európske normy. Je to prejav zodpovednosti podnikateľa. Aj vďaka Heureke už dnes viac ako 10 % celkového obratu na internete prechádza práve cez e-shopy, ktoré sú certifikované pre svoj udržateľný a zodpovedný prístup k podnikaniu.

Cena Heureky: Unikátne príbehy slovenských e-shopov


Slovenský internet je plný inovatívnych nápadov a podnikateľov. Práve pre nich je určená Cena Heureky. O víťazovi v tejto kategórii rozhoduje odborná porota zložená zo špecialistov na e-commerce, ktorí hľadajú najmä unikátny príbeh, výnimočný zákaznícky prístup či sociálny presah. Tento rok si ocenenie odniesol e-shop JezkoBezko.sk. Dokázal totiž premeniť špecifickú oblasť detskej barefoot obuvi na úspešný biznis model.

Nákup detských topánok cez internet je pre mnohých rodičov stresujúci – obávajú sa nesprávnej veľkosti či negatívneho vplyvu na vývoj chodidla. Tento e-shop preto nefunguje len ako klasický predajca, ale predovšetkým ako odborný poradca. Vďaka detailným návodom na meranie, aktívnemu vzdelávaniu o zdravom obúvaní a trpezlivému zákazníckemu servisu odbúral strach z online nákupu. Vytvoril tak nielen profitabilný e-shop, ale predovšetkým lojálnu komunitu rodičov, pre ktorých sa stal absolútnou autoritou.

Radosť z nákupu bez zbytočného stresu?


Online nakupovanie by malo byť o tom skvelom pocite, keď sa tešíte na moment, keď si doma rozbalíte vytúžený kúsok. Nemalo by to byť o strese z toho, či vaša zásielka vôbec niekedy dorazí, alebo či z balíka nevytiahnete nekvalitný falzifikát, ktorý nemáte komu vrátiť. Výsledky ankety ShopRoku 2025 jasne ukazujú, že aj slovenskí obchodníci sú vo svete e-commerce absolútnou špičkou. Ponúkajú presne to, čo dnes hľadáme – kvalitu, rýchlosť a vytúžený pokoj v duši. Pri najbližšom nákupe sa preto stačí poobzerať po modrom odznaku Overené zákazníkmi na Heureke. Je to váš najspoľahlivejší kompas, ktorý vás bezpečne nasmeruje k radosti z balíčka, na ktorý sa môžete stopercentne spoľahnúť.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Poznáme najlepšie e-shopy za rok 2025! Je medzi nimi aj ten váš? © SITA Všetky práva vyhradené.

