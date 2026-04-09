Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o manipulácii volieb, zdôrazňuje transparentnosť a jasné postupy
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca ministerstva vnútra manipulácia
9.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra odmieta šírenie nepodložených tvrdení o údajnej manipulácii volieb. Upozorňuje, že takéto vyjadrenia bez dôkazov neprispievajú k ochrane demokracie, ale naopak, zvyšujú napätie v spoločnosti a oslabujú dôveru verejnosti vo volebný proces.
Rezort, ktorý zabezpečuje voľby po organizačnej a technickej stránke, zdôrazňuje, že voľby na Slovensku prebiehajú na základe jasne stanovených pravidiel, za účasti volebných komisií a pri dodržiavaní transparentných postupov.
„Vyzývať verejnosť heslami o tom, že niekto „vezme ľuďom voľby“, alebo vopred podsúvať dojem zmanipulovaných volieb, je mimoriadne nezodpovedné a neprijateľné. Ak pre takéto tvrdenia neexistujú dôkazy, ide o politicky motivované šírenie strachu, nie o ochranu demokracie,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Volebný proces podľa rezortu obsahuje viacero kontrolných mechanizmov. Každý kandidujúci politický subjekt môže delegovať svojich zástupcov do okrskových volebných komisií, ktoré dohliadajú na priebeh hlasovania aj na sčítanie hlasov.
Samotné sčítavanie výsledkov prebieha za viacnásobnej kontroly, čo má zabezpečiť ich správnosť a znemožniť manipuláciu. Transparentnosť volieb je podľa ministerstva posilnená aj zverejňovaním zápisníc z jednotlivých okrskov a okresov na webových sídlach samospráv a príslušných orgánov.
Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, rovnako ako ďalšie osoby, ktoré prejavia záujem pozorovať priebeh volieb a sčítavanie hlasov.
Zákon zároveň umožňuje podať sťažnosť na Ústavný súd SR v prípade podozrenia z nezákonnosti alebo neústavnosti volieb. Rezort vnútra poukazuje na to, že všetky volebné sťažnosti v doterajšej histórii Slovenskej republiky boli Ústavným súdom SR odmietnuté, čo podľa neho potvrdzuje vysokú mieru integrity a transparentnosti volieb.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o manipulácii volieb, zdôrazňuje transparentnosť a jasné postupy © SITA Všetky práva vyhradené.
Sčítavanie výsledkov
Odmietnuté volebné sťažnosti
