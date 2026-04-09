Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 9.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. apríla 2026

Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o manipulácii volieb, zdôrazňuje transparentnosť a jasné postupy


Zdieľať
volby 676x451 9.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra odmieta šírenie nepodložených tvrdení o údajnej manipulácii volieb. Upozorňuje, že takéto vyjadrenia bez dôkazov neprispievajú k ochrane demokracie, ale naopak, zvyšujú napätie v spoločnosti a oslabujú dôveru verejnosti vo volebný proces.


Rezort, ktorý zabezpečuje voľby po organizačnej a technickej stránke, zdôrazňuje, že voľby na Slovensku prebiehajú na základe jasne stanovených pravidiel, za účasti volebných komisií a pri dodržiavaní transparentných postupov.

Sčítavanie výsledkov


„Vyzývať verejnosť heslami o tom, že niekto „vezme ľuďom voľby“, alebo vopred podsúvať dojem zmanipulovaných volieb, je mimoriadne nezodpovedné a neprijateľné. Ak pre takéto tvrdenia neexistujú dôkazy, ide o politicky motivované šírenie strachu, nie o ochranu demokracie,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Volebný proces podľa rezortu obsahuje viacero kontrolných mechanizmov. Každý kandidujúci politický subjekt môže delegovať svojich zástupcov do okrskových volebných komisií, ktoré dohliadajú na priebeh hlasovania aj na sčítanie hlasov.

Samotné sčítavanie výsledkov prebieha za viacnásobnej kontroly, čo má zabezpečiť ich správnosť a znemožniť manipuláciu. Transparentnosť volieb je podľa ministerstva posilnená aj zverejňovaním zápisníc z jednotlivých okrskov a okresov na webových sídlach samospráv a príslušných orgánov.

Odmietnuté volebné sťažnosti


Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, rovnako ako ďalšie osoby, ktoré prejavia záujem pozorovať priebeh volieb a sčítavanie hlasov.

Zákon zároveň umožňuje podať sťažnosť na Ústavný súd SR v prípade podozrenia z nezákonnosti alebo neústavnosti volieb. Rezort vnútra poukazuje na to, že všetky volebné sťažnosti v doterajšej histórii Slovenskej republiky boli Ústavným súdom SR odmietnuté, čo podľa neho potvrdzuje vysokú mieru integrity a transparentnosti volieb.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o manipulácii volieb, zdôrazňuje transparentnosť a jasné postupy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poznáme najlepšie e-shopy za rok 2025! Je medzi nimi aj ten váš?
<< predchádzajúci článok
Štátna lotéria Tipos má nového generálneho riaditeľa, Hutník musel odstúpiť zo zdravotných dôvodov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 