Poznáme tucet dynamických firiem, ktorým sa podarilo získať diamantový status

Skokanom roka je Pixel Federation

Diamanty slovenského biznisu oceňujú zdravo rastúce menšie firmy

Takmer 2300 hodnotených malých firiem tvorí až 20 % obratu firemného sektora na Slovensku

Rebríček víťazov 2018







1. PIXEL FEDERATION

1. Fekollini

1. EMTEST

1. LEKOS





2. TITANS freelancers

2. ISTERMEAT

2. KROS

2. ANTIK Telecom





3. Menton SK

3. TOP Grafit

3. MATERASSO Slovakia

3. VEDOS







BRATISLAVA 4. novembra 2018 (WBN/PR) Na jubilejnom 10. odovzdávaní cien, ktoré sa uskutočnilo v nádhernom prostredí na zámku Vígľaš, získalo ocenenie Diamanty slovenského biznisu dvanásť firiem v štyroch regiónoch: západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Bratislava.Ocenenie Diamanty slovenského biznisu mapuje už od roku 2009 najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti na Slovensku. Rebríček ako jediný ponúka aktuálny pohľad na jeden z najdôležitejších pilierov slovenskej ekonomiky – segment malých a stredných firiem. Držitelia ocenenia sú hodnotení len na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov. Organizátormi ocenenia sú Forbes a Enterprise Investors.V Bratislave (a aj celkovo na celom Slovensku) najrýchlejšie a najzdravšie rástla firma, ktorú spoluzakladali aj manželia Šimon a Lucia Šickovci pred viac ako desiatimi rokmi. Počítačové a mobilné hry, ktoré Pixel vyvinul, hralo doposiaľ viac ako 75 miliónov ľudí v dvoch stovkách krajín sveta. Každý deň pritom pribudne približne ďalších 80-tisíc hráčov. Ďalšie ocenenia získali spoločnostiNa západnom Slovensku sa najviac darilo firmezo Sládkovičova, ktorá vyrába bagety a sendviče pod značkou Pierre Baguette. Svoje produkty rozváža do 1500 prevádzok denne na Slovensku, v Česku, Poľsku aj Rakúsku. Ročne vyprodukuje 30 miliónov výrobkov. Druhé a tretie miesto získali spoločnosťz Dunajskej Stredy az Topoľčian.V stredoslovenskom regióne bodoval žilinský. Firma vyrába od roku 1995 bezdotykové karty do MHD. V strednej Európe s tým začala ako prvá. Ďalšie miesta obsadili žilinskýz Oravského Veselého. Kros bodoval už po štvrtýkrát, čo je absolútny rekord v 10-ročnej histórii súťaže.Firmazo Sečoviec obsadila prvú priečku na východe. Podnik sa špecializuje na výrobu strojov pre čokoládovne, továrne na sladkosti a pečivárne. Ďalšie miesta patrili košickémua firmez Petrovian. Antik Telecom získal aj cenu v kategórii Inovatívna firma roka.Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí 2 – 50 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.."Malé a stredné firmy sú chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Tie, ktoré sme ocenili tento rok, majú šancu zásadne vyrásť a dosiahnuť veľké medzinárodné úspechy,” povedal na slávnostnom odovzdávaní cien Martin Chocholáček, viceprezident spoločnosti Enterprise Investors . "Je skvelé, že sa nám rok čo rok darí nájsť toľko perspektívnych firiem a môžeme si vypočuť množstvo úžasných príbehov. Je mi veľkou cťou, že práve Enterprise Investors prišla s ocenením tých najdôležitejších firiem na Slovensku," dodal.Juraj Porubský, šéfredaktor magazínu Forbes, k oceneniu dodal: "Diamanty Slovenska sú malé giganty. Malé, pretože sa na nich pozeráme v prítomnosti. A giganty, pretože vidíme ich význam v budúcnosti. Viaceré spoločnosti, ktoré získali ocenenie, vyrástli a prekročili hranice našej krajiny. Je skvelé vidieť, ako sa ich potenciál napĺňa."Pavol Pravda, direktor PwC, ktorá bola odborným partnerom rebríčka, dodal, že celkový obrat hodnotených malých a stredných podnikov bol 32 miliárd eur, z toho 12 miliárd v Bratislave. "Najrýchlejšie ale pritom rástli firmy na východnom a strednom Slovensku," zhodnotil Pravda. Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,8 mld. eur do 142 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 127 investícií v objeme 3,7 mld. Eur, ktoré vrátili svojim investorom. Na Slovensku pôsobí nepretržite od roku 2001, pričom odvtedy investovala 100 mil. eur do slovenských spoločností, vrátane minuloročnej akvizície CBA Slovakia.Magazín Forbes vychádza od roku 1917, patrí k najcitovanejším svetovým periodikám a je považovaný za najlepší biznisový magazín na svete. Na Slovensku magazín vychádza už od novembra 2010 a prináša témy z oblasti ekonomiky, financií a podnikania s globálnym pohľadom. Predstavuje podnikanie a biznis ako dôležitú súčasť života, prináša inšpiratívne príbehy slovenských aj zahraničných podnikateľov. Pravidelne zostavuje rebríčky úspešných ľudí a spoločností doma a vo svete. Forbes s partnermi realizuje analýzy a prieskumy zamerané na podnikateľské prostredie, monitoruje nové spoločnosti, startupy a mladé talenty, sleduje malé a stredné spoločnosti a prináša profily tých najzaujímavejších a najúspešnejších slovenských podnikateľov.