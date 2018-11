Pri dopravnej nehode v Číne zahynulo 15 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 4. novembra (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo a minimálne 37 osôb utrpelo zranenia pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu v provincii Kan-su na severozápade Číny. Informoval o tom v nedeľu na svojej internetovej stránke denník China Daily.Nehoda sa stala v sobotu o 19.20 h miestneho času na frekventovanej diaľnici pri meste Lan-čou, kde do radu 31 vozidiel čakajúcich na zaplatenie diaľničného mýta narazil vo veľkej rýchlosti kamión. Podľa predbežných zistení vozidlu na úseku s miernym klesaním zlyhali brzdy. Niektoré z vozidiel začali po náraze horieť.Na mieste nehody zasahovalo takmer 300 policajtov, hasičov a záchranárov. Najmenej 30 osôb bolo so zraneniami rôzneho stupňa závažnosti prevezených do nemocníc v Lan-čou.