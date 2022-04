Poznáme víťaza architektonickej súťaže na nový wellness hotel v Zuberci

VI GROUP

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Odborná porota rozhodla o víťaznom návrhu v urbanisticko-architektonickej súťaži na štvorhviezdičkový hotel v Zuberci, ktorú vyhlásila spoločnosť VI GROUP.Nový wellness hotel bude stáť v extraviláne nad obcou Zuberec v lokalite Pribiské. Hotel bude poskytovať služby v štvorhviezdičkovom štandarde pre 160 hostí. V hoteli by sa mala nachádzať reštaurácia, kaviareň, multifunkčná sála, plavecký bazén a wellness s piatimi saunami. Tieto prevádzky budú slúžiť nielen pre ubytovaných hostí, ale aj pre verejnosť.Architektonickú podobu hotela sa slovenská spoločnosť, ktorá má vo svojom portfóliu aj bytové apartmánové domy Vila Zuberec, rozhodla nájsť formou dvojkolovej architektonickej súťaže. Zámerom súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov, bolo získať príklad kvalitnej udržateľnej architektúry v horskom prostredí.O víťaznom návrhu rozhodla odborná porota, ktorej predsedal architekt Ľubomír Závodný. Členmi poroty boli architektky Andrea Ambrovičová Mikulajová a Jana Benková, architekti Antonín Novák, Michal Krištof, Andrej Olah a starosta obce Zuberec Vladimír Šiška. V porote mali zastúpenie aj Richard Duška, Juraj Duška a Barbora Vargová zo spoločnosti VI GROUP.Spomedzi 22 návrhov vybrala porota do druhého kola sedem návrhov. Tie mali svoju ideu dopracovať a osobne ju i odprezentovať. Na prvom mieste, ocenenom sumou 20 000 eur, sa napokon umiestnil návrh slovenských architektov pôsobiacich vo Francúzsku, Martina Gallovského, Márie Derevencovej a Petra Derevenca z ateliéru Geome3. Návrh pracuje s ustupujúcou hmotou a inšpiruje sa v tradičnej architektúre dreveníc. Porota ocenila najmä rozmanité objemové členenie interiéru. Výhodou zvoleného riešenia je orientácia všetkých hotelových izieb v smere výhľadu na Roháče.Na druhom mieste skončil návrh českého ateliéru MS architekti s odmenou 12 000 eur. Tretie miesto s odmenou 8 000 eur obsadil návrh slovenského ateliéru Sadovsky Architects. Ostatné štyri návrhy, ktoré sa dostali do druhého kola, boli odmenené po 4 000 eur.Informačný servis