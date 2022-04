Sulík: Vláda by mala valorizovať dôchodky skôr, ako až začiatkom budúceho roka

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda by mala pristúpiť k valorizácii dôchodkov o infláciu skôr, ako až začiatkom budúceho roka. V utorkovej relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal predseda strany Sloboda a Solidarita „Jednorazovo by sa mohlo povedať, že nadpríjmy štátu by sa mohli použiť na valorizáciu dôchodkov," povedal.Podľa neho je v súčasnosti pri 10-percentnej valorizácii mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje skoršie zvyšovanie penzií. Valorizovať dôchodky až od začiatku budúceho roka je podľa Sulíka správne pri dvojpercentnej, alebo trojpercentnej inflácii.„Ak je 10-percentná, tak je to veľmi prudká zmena," tvrdí Sulík. Upozornil na to, že štát má nadpríjmy pre vysoký rast cien. „Ide o môj osobný názor, na koaličnej rade som sa o tomto ešte s mojimi kolegami nebavil," dodal.