Poznáte tieto 3 výhody práce v stoji?

Mnohé výskumy preukázali, že ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie, sú náchylnejší na bolesti krčnej chrbtice, bolesti hlavy či zápästí. Patríte medzi nich aj vy? Ak áno, riešením na vaše problémy môžu byť práve výškovo nastaviteľné stoly. Aké zdravotné benefity vám prinesú?

1.Zníženie bolesti krčnej chrbtice

Dlhotrvajúce sedenie na stoličke prispieva k stuhnutiu našich svalov. Bolieť nás môže predovšetkým chrbtica. Je len málo ľudí, ktorí majú dobré držanie tela. Väčšina z nás sa prirodzene pri sedení hrbí, čím trpí práve chrbtica. Ak pri práci dlho skláňame hlavu k notebooku či počítaču, krčná chrbtica nám to dá pocítiť. Vďaka práci v stoji, pri polohovateľnom stole nastavenom v optimálnej výške, tieto problémy dokážeme minimalizovať a telo nebude toľko trpieť.

2.Spálite viac kalórií

Kalórie spaľujeme počas celého dňa. Spaľujeme ich aj premýšľaním, fyzickou prácou, potením a inými bežnými aktivitami. Ak počas dňa nemáme veľa času na športovú činnosť, môžeme v práci aspoň stáť. Je dokázané, že počas státia spáli naše telo viac kalórií ako pri polohe v sede - výsledky štúdií ukazujú, že je to o 0,15 kalórií viac každú minútu. Na prvý pohľad sa možno zdá, že to nie je veľa, no pri osem hodinovej pracovnej smene za nastaviteľným stolom počas celého týždňa sa tieto naviac spálené kalórie slušne sčítavajú.

3.Zvýšená produktivita

Pri dlhodobom sedení majú ľudia tendenciu zaspávať a ich produktivita z hodiny na hodinu klesá. Človek sa nebojí zaspať, pretože vie, že sedí. Pri státí však držíme našu plnú pozornosť. Môžeme preto povedať, že pri práci v stoji dokážeme byť dlhšie koncentrovaný a produktívnejší. Efektivita práce v stoji taktiež porastie.