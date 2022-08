Starosta Kličko upozorňuje, že Kyjev možno čaká chladná zima a obáva sa teroristických útokov na zásobníky plynu

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské hlavné mesto by mohlo čeliť studenej zime pre nedostatok plynu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že nechce obyvateľov ubezpečovať, že „všetko bude v poriadku". Podľa jeho slov je v krajine „drsná realita".Kličko konštatoval, že plyn pre obyvateľov hlavného mesta bude k dispozícii a jeho cena sa nezvýši, ale Kyjevčania musia byť pripravení na „rôzne scenáre". Informuje o tom britský web The Guardian.„Nevylučujeme, že môžu nastať teroristické činy, útoky na zásobníky plynu. Aj takýto scenár berieme do úvahy. Zabezpečili sme generátory, palivo pre generátory. V prvom rade pôjdu do nemocníc, materských škôl a škôl. Budeme robiť všetko možné aj nemožné, čo závisí od nás, aby sme udržali v domoch teplo," dodal starosta Kyjeva.Kličko zároveň vyzval obyvateľov mesta, aby si pripravili teplé deky a oblečenie na doma a aby rátali s tým, že teploty budú nižšie ako zvyčajne, a to zhruba 18 až 19 stupňov.