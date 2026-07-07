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07. júla 2026

Pozor na dovolenke v Španielsku! V obľúbených letoviskách platí najvyššia výstraha pred horúčavami


Tagy: Extrémne horúčavy extrémne počasie v Španielsku Katalánsko Španielsko Valencia vlna horúčav

Nová vlna horúčav, ktorá sa tento týždeň šíri juhom Európy, by mala najviac zasiahnuť regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, ktoré sú zároveň obľúbenými turistickými destináciami. Španielska ...



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spain_weather_3_891 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Nová vlna horúčav, ktorá sa tento týždeň šíri juhom Európy, by mala najviac zasiahnuť regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, ktoré sú zároveň obľúbenými turistickými destináciami.


Španielska meteorologická agentúra AEMET v utorok vydala najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre tri východošpanielske regióny, v ktorých by sa teploty mali vyšplhať nad 40 stupňov Celzia.

Nová vlna horúčav, ktorá sa tento týždeň šíri juhom Európy, by mala najviac zasiahnuť regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, ktoré sú zároveň obľúbenými turistickými destináciami.

Katalánsko je jedným z najnavštevovanejších regiónov. Jeho hlavné mesto Barcelona je magnet sama o sebe, ale pláže na Costa Brava, historická Girona, prímorské letovisko Tarragona či Pyreneje ponúkajú jedinečnú kombináciu pláží, kultúry, gastronómie a prírody.

Valencia je veľmi populárna najmä pre pláže ako Costa de Valencia či Costa Blanca, modernú architektúru, historické centrum a gastronómiu. Mesto Valencia aj celý región patria medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové oblasti v Španielsku.

Horúčavy by podľa meteorológov mali potrvať najmenej do štvrtka. Červený stupeň výstrahy signalizuje potenciálne „veľmi vážne dopady“ na zdravie a majetok.


Zdroj: SITA.sk - Pozor na dovolenke v Španielsku! V obľúbených letoviskách platí najvyššia výstraha pred horúčavami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy extrémne počasie v Španielsku Katalánsko Španielsko Valencia vlna horúčav
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