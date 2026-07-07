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Zo Super Bowlu do vesmíru – Ako sa čokoláda stala kultúrnym fenoménom
Tagy: Čokoláda PR Super Bowl
Na svete je len niekoľko vecí, ktoré spájajú generácie, kultúry a dokonca aj Zem s ďalekým vesmírom. Čokoláda medzi ne nepochybne patrí, a preto vás asi neprekvapí, že aj ona oslavuje svoj ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Na svete je len niekoľko vecí, ktoré spájajú generácie, kultúry a dokonca aj Zem s ďalekým vesmírom.
Čokoláda medzi ne nepochybne patrí, a preto vás asi neprekvapí, že aj ona oslavuje svoj svetový deň. Táto špeciálna príležitosť nás pozýva pozrieť sa bližšie na to, ako sa maškrtenie čokolády premenilo na celosvetový fenomén.
Čokoláda zostáva už celé stáročia jednou z najobľúbenejších pochúťok na svete. Len máloktorá sladkosť hovorí takým univerzálnym jazykom a prináša každý deň radosť miliónom ľudí bez ohľadu na krajinu, generáciu či kultúrne zázemie. Lásku k čokoláde oslavujeme každý rok Svetovým dňom čokolády, ktorý bol stanovený na dátum, keď sa podľa niektorých tradícií čokoláda prvýkrát dostala do Európy. Isté legendy a historické zmienky naznačujú, že táto kakaová delikatesa sa na Starom kontinente prvýkrát objavila v roku 1550 a začala písať svoj úspešný príbeh, ktorý pokračuje aj po stáročiach. Nie je žiadnym prekvapením, že niektoré čokoládové dobroty už dávno prerástli svoju úlohu obyčajných sladkostí a stali sa kultúrnymi fenoménmi.
Čokoládové značky spoločnosti Mars boli celé desaťročia súčasťou každodenných okamihov: popoludňajšie doplnenie energie, filmový večer s priateľmi alebo malá odmena po dlhom dni. Za týmito slávnymi značkami sa skrývajú fascinujúce príbehy plné málo známych detailov, o ktorých mnohí spotrebitelia nikdy nepočuli.
V roku 2026 oslavujú cukríky M&M’S svoje 85. výročie. Pre mnohé generácie tieto farebné čokoládové cukríky symbolizovali zábavu, individualitu a sebavyjadrenie. Jedno z tajomstiev ich dlhodobého úspechu spočíva v jednoduchosti: každý si môže vybrať svoju obľúbenú farbu a zároveň si všetci užívajú rovnakú známu chuť čokolády.
Modré M&M’S boli dokonca uvedené na trh vďaka samotným fanúšikom, pretože značka nechala zákazníkov hlasovať o novej farbe. Počas rokov sa maskoti značky stali skutočnými ikonami popkultúry a dnes si M&M’S bez farebných postavičiek dokážeme predstaviť len ťažko.
Príbeh značky však siaha ďaleko za filmové plátna a steny obývačiek. V 80. rokoch boli M&M’S prvým čokoládovým produktom, ktorý sa pozrel do vesmíru. Cukríky leteli na obežnú dráhu spolu s ďalšími zásobami potravín pre amerických astronautov.
Ak existuje čokoláda, ktorú každý spozná takmer okamžite, je to Snickers. Kombinácia arašidov, karamelu, nugátu a mliečnej čokolády vytvorila trend, ktorý sa drží už viac ako 90 rokov.
Snickers nie je známy len svojou chuťou, ale aj ikonickou komunikáciou. Značka si vybudovala reputáciu na jednoduchom, no každému známom pocite: keď sú ľudia hladní, nesprávajú sa vždy rozumne. Táto myšlienka stála za vznikom sloganu, ktorý dnes pozná celý svet: "Keď si hladný, nie si to ty."
Jedna z najpamätnejších reklám kampane Snickers mala premiéru počas Super Bowlu v roku 2010. V reklame vystupuje herečka Betty White, ktorá sa trápi počas zápasu amerického futbalu, až kým jej spoluhráči nepovedia, že je možno len hladná. Humorný spot sa okamžite stal klasikou, vzniklo naň množstvo odkazov a dodnes patrí medzi najúspešnejšie reklamy v histórii Super Bowlu.
Milovníci čokolády si celé roky kladú jednu otázku: Jete najprv ľavý Twix a potom pravý? Alebo naopak? Obe tyčinky sú, samozrejme, v skutočnosti identické, no hravo súťaživý koncept značky Twix ukázal, že humor a zábava sú pre úspech značky rovnako dôležité ako samotná receptúra.
Vedeli ste však, že produkt sa nie vždy volal rovnako? V mnohých európskych krajinách sa pôvodne predával pod názvom Raider, až kým sa v 90. rokoch nezjednotilo označenie Twix pre celý svet. Jedno z vysvetlení hovorí, že názov odkazuje na dve tyčinky v každom balení – v podstate "dvojčatá" zo sušienok (z anglického "twin biscuit sticks") a odtiaľ vznikol názov Twix.
Len málo výrobcov čokolády sa môže pochváliť tým, že od svojich začiatkov zostali na rovnakom mieste. História spoločnosti Mars siaha až do roku 1932, keď sa prvé čokoládové tyčinky začali ručne vyrábať práve v meste Slough na juhu Anglicka – teda na mieste, odkiaľ sa značka vydala na svoju celosvetovo úspešnú cestu.
Hoci odvtedy uplynulo už takmer storočie, ikonické tyčinky Mars sa stále vyrábajú presne v tej istej továrni, kde sa značka zrodila. Vďaka technologickému pokroku sa už, prirodzene, nevyrábajú ručne. Dnešné výrobné technológie umožňujú produkciu až troch miliónov tyčiniek Mars denne.
Skutoční milovníci čokolády spoznajú červené vrecúška Maltesers už z diaľky. Väčšina ľudí však nevie, že keď bol produkt predstavený v roku 1937 v Spojenom kráľovstve, predával sa pod názvom Energy Balls ako desiata bohatá na energiu.
Ľahké chrumkavé jadro guľôčok obsahujúce slad nie je len ich rozlišovacím prvkom, ale podľa neho vznikol aj názov produktu. Napriek rozšírenému presvedčeniu sa Maltesers volajú podľa sladu (anglicky "malt"), a nie podľa ostrova Malta.
Kým sa generácie menia a trendy prichádzajú a odchádzajú, jedna vec zostáva nadčasová: naša schopnosť oceniť dobrú čokoládu a jej sila vyvolávať spomienky, vytvárať spojenia a prinášať šťastné chvíle do každodenného života.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zo Super Bowlu do vesmíru – Ako sa čokoláda stala kultúrnym fenoménom © SITA Všetky práva vyhradené.
Čokoláda medzi ne nepochybne patrí, a preto vás asi neprekvapí, že aj ona oslavuje svoj svetový deň. Táto špeciálna príležitosť nás pozýva pozrieť sa bližšie na to, ako sa maškrtenie čokolády premenilo na celosvetový fenomén.
Čokoláda zostáva už celé stáročia jednou z najobľúbenejších pochúťok na svete. Len máloktorá sladkosť hovorí takým univerzálnym jazykom a prináša každý deň radosť miliónom ľudí bez ohľadu na krajinu, generáciu či kultúrne zázemie. Lásku k čokoláde oslavujeme každý rok Svetovým dňom čokolády, ktorý bol stanovený na dátum, keď sa podľa niektorých tradícií čokoláda prvýkrát dostala do Európy. Isté legendy a historické zmienky naznačujú, že táto kakaová delikatesa sa na Starom kontinente prvýkrát objavila v roku 1550 a začala písať svoj úspešný príbeh, ktorý pokračuje aj po stáročiach. Nie je žiadnym prekvapením, že niektoré čokoládové dobroty už dávno prerástli svoju úlohu obyčajných sladkostí a stali sa kultúrnymi fenoménmi.
Čokoládové značky spoločnosti Mars boli celé desaťročia súčasťou každodenných okamihov: popoludňajšie doplnenie energie, filmový večer s priateľmi alebo malá odmena po dlhom dni. Za týmito slávnymi značkami sa skrývajú fascinujúce príbehy plné málo známych detailov, o ktorých mnohí spotrebitelia nikdy nepočuli.
Obľúbená pochúťka astronautov
V roku 2026 oslavujú cukríky M&M’S svoje 85. výročie. Pre mnohé generácie tieto farebné čokoládové cukríky symbolizovali zábavu, individualitu a sebavyjadrenie. Jedno z tajomstiev ich dlhodobého úspechu spočíva v jednoduchosti: každý si môže vybrať svoju obľúbenú farbu a zároveň si všetci užívajú rovnakú známu chuť čokolády.
Modré M&M’S boli dokonca uvedené na trh vďaka samotným fanúšikom, pretože značka nechala zákazníkov hlasovať o novej farbe. Počas rokov sa maskoti značky stali skutočnými ikonami popkultúry a dnes si M&M’S bez farebných postavičiek dokážeme predstaviť len ťažko.
Príbeh značky však siaha ďaleko za filmové plátna a steny obývačiek. V 80. rokoch boli M&M’S prvým čokoládovým produktom, ktorý sa pozrel do vesmíru. Cukríky leteli na obežnú dráhu spolu s ďalšími zásobami potravín pre amerických astronautov.
Reklama, ktorá ovládla Halftime Show
Ak existuje čokoláda, ktorú každý spozná takmer okamžite, je to Snickers. Kombinácia arašidov, karamelu, nugátu a mliečnej čokolády vytvorila trend, ktorý sa drží už viac ako 90 rokov.
Snickers nie je známy len svojou chuťou, ale aj ikonickou komunikáciou. Značka si vybudovala reputáciu na jednoduchom, no každému známom pocite: keď sú ľudia hladní, nesprávajú sa vždy rozumne. Táto myšlienka stála za vznikom sloganu, ktorý dnes pozná celý svet: "Keď si hladný, nie si to ty."
Jedna z najpamätnejších reklám kampane Snickers mala premiéru počas Super Bowlu v roku 2010. V reklame vystupuje herečka Betty White, ktorá sa trápi počas zápasu amerického futbalu, až kým jej spoluhráči nepovedia, že je možno len hladná. Humorný spot sa okamžite stal klasikou, vzniklo naň množstvo odkazov a dodnes patrí medzi najúspešnejšie reklamy v histórii Super Bowlu.
Dve tyčinky, jedna nekonečná debata
Milovníci čokolády si celé roky kladú jednu otázku: Jete najprv ľavý Twix a potom pravý? Alebo naopak? Obe tyčinky sú, samozrejme, v skutočnosti identické, no hravo súťaživý koncept značky Twix ukázal, že humor a zábava sú pre úspech značky rovnako dôležité ako samotná receptúra.
Vedeli ste však, že produkt sa nie vždy volal rovnako? V mnohých európskych krajinách sa pôvodne predával pod názvom Raider, až kým sa v 90. rokoch nezjednotilo označenie Twix pre celý svet. Jedno z vysvetlení hovorí, že názov odkazuje na dve tyčinky v každom balení – v podstate "dvojčatá" zo sušienok (z anglického "twin biscuit sticks") a odtiaľ vznikol názov Twix.
Čím sa preslávilo mesto Slough?
Len málo výrobcov čokolády sa môže pochváliť tým, že od svojich začiatkov zostali na rovnakom mieste. História spoločnosti Mars siaha až do roku 1932, keď sa prvé čokoládové tyčinky začali ručne vyrábať práve v meste Slough na juhu Anglicka – teda na mieste, odkiaľ sa značka vydala na svoju celosvetovo úspešnú cestu.
Hoci odvtedy uplynulo už takmer storočie, ikonické tyčinky Mars sa stále vyrábajú presne v tej istej továrni, kde sa značka zrodila. Vďaka technologickému pokroku sa už, prirodzene, nevyrábajú ručne. Dnešné výrobné technológie umožňujú produkciu až troch miliónov tyčiniek Mars denne.
Tajomstvo je v slade
Skutoční milovníci čokolády spoznajú červené vrecúška Maltesers už z diaľky. Väčšina ľudí však nevie, že keď bol produkt predstavený v roku 1937 v Spojenom kráľovstve, predával sa pod názvom Energy Balls ako desiata bohatá na energiu.
Ľahké chrumkavé jadro guľôčok obsahujúce slad nie je len ich rozlišovacím prvkom, ale podľa neho vznikol aj názov produktu. Napriek rozšírenému presvedčeniu sa Maltesers volajú podľa sladu (anglicky "malt"), a nie podľa ostrova Malta.
Kým sa generácie menia a trendy prichádzajú a odchádzajú, jedna vec zostáva nadčasová: naša schopnosť oceniť dobrú čokoládu a jej sila vyvolávať spomienky, vytvárať spojenia a prinášať šťastné chvíle do každodenného života.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zo Super Bowlu do vesmíru – Ako sa čokoláda stala kultúrnym fenoménom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čokoláda PR Super Bowl
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