Pozor na hydratáciu organizmu aj v jeseni a zime

V jeseni a v zime telo síce nevydáva toľko vody potením ako v lete, ale suchý vzduch a klesajúca teplota môžu rovnako ovplyvniť rovnováhu tekutín v organizme. Je preto zásadné dbať na dostatočný príjem tekutín aj v tomto období, aby sme predišli zdravotným komplikáciám, ktoré môže nedostatok vody v tele spôsobiť.

Na rozdiel od letných mesiacov, keď si prirodzene spomenieme na fľašu vody, v zime nás pocit smädu častejšie obchádza. S chladom prichádza aj menšia potreba piť, no telo stále pracuje na udržaní optimálnej telesnej teploty, čo znamená, že aj v zime dochádza k úbytku tekutín. Ak sa hydratácii dostatočne nevenujeme, môže sa to prejaviť suchou pokožkou, únavou či zníženou imunitou. Základom je teda pravidelný príjem vody, či už čistej, minerálnej alebo bylinkových čajov.

Pravidelné dopĺňanie tekutín

Aj keď sú v chladných mesiacoch obľúbenejšie teplé nápoje, treba dávať pozor na to, aby sme nepili príliš silné alebo presladené čaje a kávy. Tieto nápoje totiž môžu naopak organizmus dehydrovať. Pre lepšiu kontrolu svojho pitného režimu môžete skúsiť nosiť hrnček s vlastnou potlačou, ktorý vás bude každý deň inšpirovať, aby ste sa napili častejšie. Môžete si naň dať motivačnú vetu alebo vtipný obrázok – hydratácia môže byť aj zábavná.

Prudké zmeny teploty

Počas jesene a zimy sa mení nielen teplota vonku, ale aj prostredie vo vnútri. Vykurovanie miestností spôsobuje suchý vzduch, ktorý môže viesť k rýchlejšiemu vysušeniu slizníc a kože. Preto by sme mali dbať nielen na dostatočné pitie, ale aj na zvlhčovanie vzduchu v domácnosti. Ideálnym doplnkom môže byť zvlhčovač vzduchu alebo častejšie vetranie miestností, čím pomôžeme nielen organizmu, ale aj celkovému komfortu bývania.

Viac ovocia a zeleniny

Mnoho ľudí má tendenciu v zime konzumovať viac ťažších jedál a menej čerstvej zeleniny či ovocia, čo tiež ovplyvňuje hydratáciu. Ovocie a zelenina sú totiž významným zdrojom vody, vitamínov a minerálov. Skúste aj v zime zaradiť do jedálnička sezónne ovocie ako jablká, hrušky, či citrusové plody, ktoré posilnia imunitu a podporia prirodzený príjem vody.

Darujte hydratáciu

Pri výbere vianočných darčekov môžete myslieť na zdravie vašich blízkych. Ak hľadáte darček pre mamu, skúste sa zamerať na niečo, čo podporí jej pohodu a zdravie. Praktickým a estetickým darom môže byť napríklad krásny keramický džbán na vodu alebo štýlová fľaša na každodenné použitie. Takýmto spôsobom jej môžete pripomenúť dôležitosť hydratácie aj v chladnejších mesiacoch. Ak má rada perlivú vodu, môžete jej darovať stroj na jej výrobu alebo tablety, ktoré ju príjemne ochutia.

Myslite aj na domácich miláčikov

Fyzická aktivita je dôležitá aj v zime, hoci môže byť menej intenzívna ako v lete. Či už sa vydáte na zimnú turistiku, lyžovanie alebo len na prechádzku, nezabúdajte si so sebou vziať fľašu s vodou. Telo totiž pri fyzickej námahe stráca vodu nielen potením, ale aj dýchaním. Aj váš pes, najmä ak máte doma väčšie plemeno, potrebuje dostatočný prísun vody. Hoci sa to možno nezdá, aj granule pre veľkého psa by mali obsahovať dostatočné množstvo živín a tekutín, ktoré vášmu domácemu miláčikovi pomôžu udržať hydratáciu počas zimných mesiacov.

Hydratácia je dôležitá aj pre myseľ

Hydratácia má vplyv nielen na naše telo, ale aj na psychiku. Nedostatok tekutín môže spôsobiť únavu, problémy so sústredením a podráždenosť. Ak sa cítite počas dňa unavení, skúste si najprv dať pohár vody predtým, ako siahnete po káve. Možno práve hydratácia bude tým, čo vám dodá potrebnú energiu. Zdravá hydratácia môže byť aj chutná. Ak vám čistá voda nechutí, skúste si ju ochutiť plátkami citróna, limetky, uhorky alebo lístkami mäty. Počas zimy môžete vyskúšať aj teplú vodu s citrónom a medom, ktorá vás nielen zahreje, ale tiež pomôže s príjmom tekutín. Dbajte však na to, aby ste sladké nápoje nepreháňali – cukor totiž naopak môže podporiť dehydratáciu.

Zdroj obrázka: Freepik.com