Zmrazenie vojny, prímerie ani odovzdanie územia Rusku nie je pre Ukrajinu riešením, víťazný plán je jasný

Ako sa dá poraziť Rusko

Tlak na Putinovo prostredie

17.9.2024 (SITA.sk) - Zmrazenie vojny, vyhlásenie prímeria či odovzdanie územia Rusku nie je súčasťou ukrajinskej stratégie na zastavenie vojny.Ako referuje web Ukrajinská pravda, vo vysielaní televízie Current Time to povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak „Prezident (Volodymyr Zelenskyj) opakovane vyhlásil, že zmrazenie konfliktu nebude mať za následok koniec vojny, ale namiesto toho umožní Rusku nahromadiť dodatočné zdroje a pokračovať v tretej etape civilných masakrov na Ukrajine. Prirodzene, neexistujú ani žiadne plány, ktoré by znamenali odovzdanie území alebo zmrazenie vojny,“ vyhlásil Podoľak.Zdôraznil, že Kyjev má len jedno oficiálne stanovisko - vojna by sa mala skončiť porážkou Ruska.„Porážku Ruskej federácie je možné dosiahnuť špecifickým množstvom zbraní. To znamená v širšom zmysle vojenským, diplomatickým, ekonomickým a politickým tlakom. Operácia Kursk navyše dokazuje, že je skutočne možné konať efektívne, najmä na ruskej pôde, prinášať a eskalovať tam vojnu,“ skonštatoval Podoľak.Operácia Kursk sa podľa neho objavuje vo víťaznom pláne Volodymyra Zelenského.„To po prvé výrazne ovplyvní sociálne nálady, ktoré existujú v Rusku. Po druhé, vyvinie to výrazný tlak na Putinovo prostredie a povedie to ku koncu tejto vojny,“ povedal Podoľak.