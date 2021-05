Pozor na lacné vajcia z dovozu! Sú spájané so škandálmi z minulosti

Prečo sú aditíva zdraviu škodlivé?

Ako zistíte, že ide o slovenské vajcia?

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Dovážané vajcia lákajú nízkou cenou, ale ich minulosť poznačili nemalé kauzy spojené s kvalitou. Našiel sa v nich fipronil, plesne, karcinogénny či dokonca salmonela. Odborníci dlhodobo volajú po prísnejších potravinových kontrolách exportu.Len minulý rok upozorňovali hydinári na nekvalitné mäso dovážané z Poľska a vyzývali k sprísneniu kontroly dovozu. Avšak mäso nie je jediným artiklom, ktorý by si zaslúžil ostražitosť. Podobne je na tom aj ďalšia v kuchyni často využívaná potravina.Vajcia z dovozu lákajú na pultoch predajní síce nízkou cenou, avšak v minulosti čelili nemalým škandálom s tzv. aditívami. "V prípade vajec boli v posledných 10 rokoch zaznamenané viaceré škandály: poľské vajcia s obsahom salmonely, plesní, karcinogénnych látok a v posledných rokoch s vysokým obsahom zakázaných dioxínov a fipronilu," upresňuje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.Zaujímavé pritom je, že sú to práve slovenské vajíčka, ktoré podobné škandály z ďaleka obchádzajú. Toto vnímanie potvrdzuje aj reprezentatívny prieskum z jesene 2020 z ktorého vyplýva, že 73 % opýtaných respondentov považuje slovenské vajcia za najkvalitnejšie. "V posledných rokoch neboli zaznamenané žiadne škandály so slovenskými vajíčkami. Preto je dôležité, aby si spotrebiteľ kontroloval krajinu pôvodu vajec a nakupoval iba slovenské vajcia, ktoré sú bez škandálov, pod neustálou kontrolou, čerstvé, zdravé, kvalitné a najmä bezpečné. Faktom je, že slovenská kontrola kvality produkovaných potravín, vrátane vajec, je jedna z najprísnejších v Európe," vysvetlil Molnár.Vajcia ako také majú z hľadiska výživy veľa pozitív. Obsahujú veľké množstvo živín, aminokyseliny a sú výdatným zdrojom bielkovín. Nepovolené aditíva môžu mať však negatívny vplyv na naše zdravie. "Salmonela môže byť život ohrozujúcim mikroorganizmom, takže v tomto prípade môže ísť o závažný problém. Antibiotiká v mäse môžu porušiť prirodzenú črevnú mikroflóru, čo môže mať vážny zdravotný vplyv aj napr. na imunitný systém. Dioxíny sú toxické látky, ktoré sú dobre rozpustné v tukoch, pričom žĺtko je hlavným zdrojom tuku vo vajíčku," vysvetľuje Boris Bajer, výživový poradca.Každý obal či vajce musia byť označené. Na obale nájdete k nemu jednoduché vysvetlivky. Prvé číslo označuje spôsob chovu sliepok, ďalšie dve písmená upresňujú krajinu pôvodu a na poslednom mieste sa nachádza číslo konkrétnej farmy. Pre slovenskú kvalitu stačí siahnuť po označení SK.Informačný servis