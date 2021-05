Gröhling nevidí zmysel v zákaze vychádzania v ružových okresoch. Získajú zaočkovaní ľudia výhody?

Zlomový týždeň

Koalícia rokuje o výhodách

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) nevidí zmysel v tom, aby bol v ružových okresoch naďalej v platnosti zákaz vychádzania. Verí, že v priebehu budúceho týždňa sa o tom definitívne rozhodne. Šéf rezortu školstva to povedal po stredajšom rokovaní vlády.„Predpokladám, že aj na základe týchto čísel, ktoré momentálne máme, príde už budúci týždeň k tomu rozhodnutiu a bude aj do Národnej rady poslaný zákon v rámci hospodárskej mobilizácie, kde by sa mohli riešiť aj tieto náležitosti,“ povedal Gröhling. Minister potvrdil, že na vláde sa rokovalo aj s epidemiológmi a hlavným hygienikom Jánom Mikasom Gröhling uviedol, že v priebehu budúceho týždňa sa veľmi veľa okresov na základe COVID automatu preklopí do ružovej farby, čo okrem otvárania základných škôl znamená aj otváranie stredných škôl. Podľa ministra pôjde o zlomový týždeň.„Je to vždy o opatrnosti. Aj v rámci školstva by sme podľa regionálneho prerozdelenia mohli už ísť aj do výraznejšieho uvoľňovania, ale chceme ešte jeden týždeň počkať,“ tvrdí šéf rezortu školstva.Podľa Gröhlinga by sa malo pristúpiť aj k zvýhodneniu zaočkovaných ľudí, v koalícii sa o tom podľa neho už diskutuje.„Myslím si, že zaočkovaných ľudí by sme mali zvýhodňovať oproti všetkým ostatným, lebo potrebujeme sa dostať k tomu cieľu, aby sme mali čo najvýraznejší počet zaočkovaných ľudí,“ uviedol minister. Dodal, že od mantry testovania by sa malo upustiť, pretože očkovanie je návratom k reálnemu životu.