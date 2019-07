POZOR na obmedzenia, hlavný ťah z Popradu do Tatier opravujú

Cestu na hlavnom ťahu smerom z Popradu do Vysokých Tatier začali v týchto dňoch opravovať. Vodiči a najmä návštevníci Vysokých Tatier sa musie pripraviť na obmedzenia. Projekt za 2,8 milióna eur by mal zhotoviteľ zrealizovať za osem mesiacov. V Poprade 26. júla 2019. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 26. júla (TASR) – Cestu na hlavnom ťahu z Popradu smerom do Vysokých Tatier v týchto dňoch začali opravovať. Projekt približne za 2,8 milióna eur by mal zhotoviteľ zrealizovať za osem mesiacov, vodiči, a najmä návštevníci Tatier sa musia pripraviť na isté obmedzenia. Informoval o tom priamo na mieste predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a ubezpečil, že cestu nebude počas hlavnej turistickej sezóny nutné uzatvárať, rýchlosť tam však nateraz znížili na 30 kilometrov za hodinu.,“ uviedol Majerský s tým, že ide o rekonštrukciu 5,5 kilometra dlhého úseku z Popradu do Starého Smokovca. Projekt je z 95 percent financovaný z eurofondov, zvyšok dopláca krajská samospráva.Cestná komunikácia v tomto úseku je zvlnená, podmočená a v mnohých častiach došlo aj k narušeniu povrchovej vrstvy asfaltu. Momentálne je komunikácia rozdelená na tri jazdné pruhy, v jednom pracujú cestári a ďalšie dva sú pre ostatných vodičov. Tento úsek využíva aj množstvo cyklistov, tých predseda kraja vyzval na opatrnosť, prípadne by mali podľa neho zvážiť iné trasy z podtatranských obcí smerom do centra Tatier. Ďalšie spojky k Ceste Slobody, napríklad z Gerlachova, Veľkej Lomnice, Tatranskej Štrby alebo Novej Lesnej, môžu využívať aj vodiči.Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth konkretizoval, že rekonštrukcia pozostáva z piatich stavebných objektov. „,“ konkretizoval s tým, že cesta sa po rekonštrukcii už nebude vlniť a bude stabilnejšia.Stavbári budú pracovať aj počas víkendov, keď je najväčší nápor turistov, práce však budú prispôsobovať aktuálnej dopravnej situácii. „,“ ubezpečil riaditeľ spoločnosti Strabag pre oblasť východ Peter Šulek. Dodal, že na cestu uložia modifikovaný asfalt, ktorý znáša vyššie teploty, v lete sa tak neprehrieva, netvoria sa koľaje a v zime zas nie je krehký.,“ dodal na záver predseda PSK.