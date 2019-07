Protivládni demonštranti v Hongkongu prešli na medzinárodné letisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 26. júla (TASR) - Protivládni demonštranti v Hongkongu sa v piatok presunuli na tamojšie medzinárodné letisko, ktoré patrí medzi najvyťaženejšie na svete, informovala agentúra AP.Viac ako 1000 demonštrantov oblečených v čiernom zaplnilo popoludní miestneho času príletovú halu, kde pasažierov vítali pokrikmiVedenie letiska oznámilo, že jeho prevádzka nebude ovplyvnená, uviedla agentúra Reuters. Pasažierom však odporučilo, aby na letisko prišli v predstihu.V Hongkongu už niekoľko týždňov pokračujú demonštrácie vyvolané sporným návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Protesty často ústia do násilností.Demonštranti minulý víkend hádzali vajcia na budovy, v ktorých sídli centrálna vláda vedená Komunistickou stranou Číny, bezpečnostné kamery postriekali farbou a zhanobili štátny symbol Číny nachádzajúci sa nad vchodom.Skupina mužov v bielom oblečení napadla v nedeľu večer na stanici metra účastníkov protestov i ďalších ľudí a spôsobila zranenia najmenej 45 z nich.