Pozor na podvodníkov, využívajú stres a zhon v predvianočnom období

Pozor na podvodné weby

Varuje aj Slovenská pošta

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - To, že stres a zhon prispieva k strate pozornosti, vedia podľa Finančného kompasu aj hackeri. Práve v tomto predvianočnom zhone sa budú snažiť rôznymi spôsobmi zneužiť práve spotrebiteľovu nepozornosť. Podvodné reklamy sa zvyčajne šíria prostredníctvom sociálnych sietí a často prostredníctvom hacknutých účtov. Technika podvodov je stále prepracovanejšia.Phishing je internetový spôsob podvodu za účelom získania prístupových hesiel k osobnému účtu a údajov k internetovému bankovníctvu. Ide o podvodné e-mailové správy, ktoré vzbudzujú dojem, že boli zaslané z banky. Vishing je druh podvodu s využitím telefonického rozhovoru, prostredníctvom ktorého sa podvodník snaží získať od klienta banky dôverné informácie, ako sú čísla platobných kariet, číslo účtu, osobné údaje alebo prístupové heslá do internetbankingu.Podvodný web sa podľa Finančného kompasu vyznačuje absenciou obchodných podmienok, či reklamačného poriadku. Na stránke nie je kontaktná adresa, osoba alebo detaily ohľadom e-shopu. Ak sa aj niekomu podarí objednať si tovar z podvodného e-shopu, odoslané peniaze už nezíska späť. „Existujú prípady, kedy sa banky snažili a niečo sa podarilo, ale je ich menej ako tých nešťastnejších, oveľa menej,“ varuje Finančný kompas.Ako to už býva zvykom, aj Slovenská pošta každý rok upozorňuje ľudí, aby si dávali pozor na podvodné sms alebo emaily. Slovenská pošta ďalej uvádza, že nikdy nežiada prostredníctvom sms, mms alebo e-mailov úhradu poplatkov, ani za colné konanie, ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient vždy zaplatí za zásielku až pri jej prevzatí. Urobiť tak môže na pošte, kuriérovi alebo v balíkoboxe. „Ak sa predsa len podvodníkovi podarilo oklamať vás, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní,“ radí Finančný kompas.Ak klient v internet bankingu alebo v mobil bankingu našiel transakcie, o ktorých nič nevie, mal by si svoju platobnú kartu zablokovať a zmeniť prihlasovacie údaje a PIN. Hneď potom by mal kontaktovať svoju banku a podrobne vysvetliť, aký má problém. Bankové systémy sú chránené účinnými bezpečnostnými bránami.