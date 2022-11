Výzvy na obnovu starších rodinných domov mali veľký úspech, do projektu sa prihlásilo viac ako 1000 žiadateľov

Pilotná časť projektu

Pomoc znevýhodneným rodinám

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Do dvoch výziev na obnovu starších rodinných domov prišlo zatiaľ viac ako 1 300 žiadostí. Ako ďalej v piatok informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča , výrazne sa tak približujeme k ich naplneniu. Celkovo bolo v tejto fáze z plánu obnovy vyčlenených 30 mil. eur.„V momente, keď naplníme kapacity, budeme pristupovať k otváraniu nových výziev až do naplnenie sumy 500 mil. eur," zdôraznil Kiča. Jednotlivé žiadosti aktuálne spracovávajú. Ako doplnil minister životného prostredia Ján Budaj , uvedené výzvy vnímajú ako pilotnú časť projektu, ktorý sa naplno rozbehne hlavne na budúci rok.Vláda vyhlásila dve výzvy z plánu obnovy pre majiteľov starších rodinných domov začiatkom septembra. Obe mali hodnotu 15 miliónov eur. Prvá časť mala byť k dispozícii komukoľvek, druhých 15 mil. eur bolo pre ľudí, ktorí majú v domácnosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo rodinám, ktoré žijú v dome so štyrmi a viac deťmi do veku 18 rokov.Financie sú určené napríklad na zateplenie domu, výmenu okien, dvier, strechy. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov je na Slovensku približne 1,08 milióna rodinných domov. Približne 340-tisíc možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu.