Pozor na poľadovicu, bude aj snežiť a na horách sa očakáva víchrica

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - V sobotu bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky. Od stredných polôh, na severe a východe väčšinou aj v nižších polohách môže snežiť. Ojedinele sa bude tvoriť poľadovica a k večeru sa na severe môžu tvoriť snehové jazyky.Najvyššia denná teplota -3 až 3 °C, v západnej polovici väčšinou 3 až 8 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m bola ráno okolo -1 °C, do večera sa ochladí na -6 °C. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 4 až 10 m/s (15 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (50 km/h).Na východe a Gemeri bude fúkať väčšinou len slabý vietor. Na hrebeňoch hôr bude prudký až búrlivý vietor, na hrebeňoch Tatier sa očakáva spočiatku víchrica.Predpokladané množstvo zrážok je do 3 mm, v severnej polovici do 8 mm.