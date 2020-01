Spolupráca kotlebovcov a Smeru-SD neprichádza do úvahy, vyhlásil Pellegrini

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Povolebná spolupráca strany Smer-SD so stranou Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) neprichádza do úvahy. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a dodal, že podľa neho ide o postoj celej strany. Na otázku, či by v prípade rokovaní so stranou Mariana Kotlebu odišiel zo Smeru, však premiér priamo neodpovedal.Doplnil, že Smer-SD stojí aj na antifašistickej agende a dúfa, že to tak zostane aj v budúcnosti. S poslancami najväčšej vládnej strany pritom v pléne Národnej rady SR hlasovali často aj spomínaní Kotlebovci, ktorí výrazne pomohli napríklad zastropovať dôchodkový vek, či presadiť predĺžené moratórium na prieskumy verejnej mienky.„Odmietam tieto špekulácie. Strana Smer stojí na troch zásadných hodnotových pilieroch. Sociálno-demokratickom, antifašistickom a prointegračnom. Nikto tieto hodnoty nikdy nespochybnil a verím, že to tak aj zostane. Aj predseda strany Robert Fico presadil celý rad zákonov, ktoré potvrdzujú hodnotové smerovanie krajiny, postavené na odpore fašizmu. O spolupráci s ĽSNS nikto neuvažuje,“ uviedol Pellegrini.V parlamente sa pritom viackrát hovorilo o tajných dohodách Smeru so stranou Mariana Kotlebu. Názory poslanca Milana Mazureka na Rómov, za ktoré ho odsúdil právoplatne Najvyšší súd SR, verejne obhajoval aj samotný Fico. V súvislosti s týmto prípadom čelí predseda Smeru aj obvineniu, pretože svojimi výrokmi schvaľoval Mazurekov trestný čin.