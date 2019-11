Pozor na silný vietor v niektorých okresoch Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na silný vietor v niektorých okresoch Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Výstraha platí od 9.00 h do 13.00 h, v niektorých miestach do 16.00 h.Na vietor upozorňuje SHMÚ v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Hlohovec, Levice, Banská Bystrica, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Vietor môže v týchto oblastiach dosahovať v nárazoch rýchlosť okolo 65 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra by mohla podľa meteorológov dosahovať okolo 45 kilometrov za hodinu.Na severnom a strednom Slovensku sa na hrebeňoch hôr očakáva vietor s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, v nárazoch okolo 110 kilometrov za hodinu, uvádzajú meteorológovia.