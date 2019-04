POZOR: Na väčšine územia sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Teplota by mala klesnúť na mínus dva až mínus sedem stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre prízemný mráz vo všetkých krajoch okrem Košického a Prešovského. Výstraha platí od 23.00 h do stredy (17. 4.) ôsmej hodiny ráno.pripomenuli meteorológovia.