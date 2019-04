Zostavením vlády v Estónsku poverili doterajšieho premiéra Ratasa

Estónsky premiér Jüri Ratas, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 16. apríla (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová poverila v utorok zostavením vlády doterajšieho premiéra Jüriho Ratasa zo stredoľavicovej Estónskej strany stredu (EK), píše agentúra DPA.Kaljulaidová pristúpila k tomuto kroku len deň po tom, ako estónsky parlament neschválil za novú premiérku víťazku marcových parlamentných volieb - predsedníčku liberálnej Estónskej reformnej strany (ER) Kaju Kallasovú.Hoci ER vyšla z marcových parlamentných volieb ako najsilnejšia strana, jej cestu k vytvoreniu vlády zablokoval práve Ratas, ktorý vyrokoval vytvorenie trojkoalície s konzervatívnou stranou Isamaa (Vlasť) a pravicovo-populistickou a euroskeptickou Estónskou konzervatívnou ľudovou stranou (EKRE).Lídri týchto troch subjektov, ktoré majú v 101-člennom parlamente spolu 57 kresiel, schválili koaličnú dohodu ešte 6. apríla. Na základe tejto dohody by Ratas zostal premiérom a každý z koaličných partnerov by obsadil po päť ministerských postov.Ratas má teraz podľa agentúry DPA 14 dní na to, aby získal väčšinovú podporu v parlamente.