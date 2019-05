POZOR: Nebezpečný gél a testovacia farba sa môže sa nachádzať aj v SR

Na snímke šampón a gél značky Disney. Foto: TASR - Úrad verejného zdravotníctva SR Foto: TASR - Úrad verejného zdravotníctva SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a vo Francúzsku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.uviedla Račková.Prvým výrobkom je farba na tetovanie Green day - tattoo pigment výrobcu World Famous Tattoo Ink z USA.objasnila Račková.Druhým výrobkom je gél Shampoo & Bath Gel značky Disney gréckeho výrobcu Delkamu, v ktorom bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu a prekročený povolený limit pre mikroorganizmy. To je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.Tretím výrobkom je podľa Račkovej lotion na bielenie pokožky Purifying and skin tone lotion Rapid' Clair od talianskeho výrobcu Oviesse internationalinformovala Račková s tým, že použitie hydrochinónu je v rozpore s prílohami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.