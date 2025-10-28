Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu


Tagy: PR

Na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo falošných stránok, ktoré sa neoprávnene vydávajú za COOP Jednotu. Podobné podozrivé profily či súťaže sa objavovali aj v minulosti, no ich počet narástol. Tieto ...



Zdieľať
1280x840 676x444 28.10.2025 (SITA.sk) - Na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo falošných stránok, ktoré sa neoprávnene vydávajú za COOP Jednotu. Podobné podozrivé profily či súťaže sa objavovali aj v minulosti, no ich počet narástol. Tieto profily často používajú názvy s označením "fans" a šíria zavádzajúci obsah – najčastejšie formou falošných súťaží o atraktívne ceny. Súťaže sa snažia pôsobiť autenticky, kradnú identitu, bez súhlasu uverejňujú logo COOP Jednota či vizuál kampane.

Podvodníci majú jediný cieľ - získať osobné údaje


Typickými príkladmi podvodných súťaží sú výzvy typu "Vyberte si číslo na obálke a získate prekvapenie", údajné rozdávanie spotrebičov s "fiktívnym poškodením", alebo darovanie áut s použitím fotografií z oficiálnych stránok COOP Jednoty. Cieľom týchto stránok je vylákať od používateľov osobné údaje. Domáca sieť COOP Jednota takéto súťaže neorganizuje. "Aktuálne evidujeme na sociálnej sieti viaceré falošné profily, ktoré sa vydávajú za obchodnú sieť COOP Jednota. Podvodníci lákajú užívateľov sociálnych sietí na fiktívne súťaže a výhry. COOP Jednota sa od podobných profilov i súťaží dištancuje. Zákazníkov informujeme na našej oficiálnej web stránke www.coop.sk, aj na sociálnych sieťach a vyzývame ich k väčšej obozretnosti," uvádza Jana Kuklová, hovorkyňa, COOP Jednota Slovensko. Vo všetkých podobných prípadoch postupujeme dostupnými právnymi cestami a oficiálnymi upozorneniami pre zákazníkov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Demokrati pokladajú novelu o hazarde za nebezpečnú, Pellegrini by jej podpísaním porušil ústavu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Hlas-SD si pripomína vznik Československa. Šutaj Eštok hovorí o základoch modernej slovenskej štátnosti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 