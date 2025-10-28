Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. októbra 2025

Demokrati pokladajú novelu o hazarde za nebezpečnú, Pellegrini by jej podpísaním porušil ústavu – VIDEO


Novela o hazarde prešla s účinnosťou od 27. októbra a ak ju prezident podpíše, poruší tak ústavu. Upozornila na to mimoparlamentná strana



28.10.2025 (SITA.sk) - Novela o hazarde prešla s účinnosťou od 27. októbra a ak ju prezident podpíše, poruší tak ústavu. Upozornila na to mimoparlamentná strana Demokrati. Ako strana vysvetlila, novela o hazarde z dielne Rudolfa Huliaka (Strana vidieka) obsahuje formuláciu o účinnosti od 27. októbra tohto roku.

Huliak prehral


Akákoľvek novela či zákon však môžu vojsť do platnosti a účinnosti až vtedy, keď sú vyhlásené v Zbierke zákonov. To však nie je tento prípad. Prezident Peter Pellegrini tak podľa Demokratov nemá inú možnosť, než zákon vrátiť do parlamentu. V opačnom prípade by porušil Ústavu SR.

"Je jasné, že táto novela je viac ako účelová a ešte aj zbabraná. Prezident ju ústavne udržateľným spôsobom nevie dnes podpísať. Gambler Huliak prehral. Huliak podľa našich informácií v úvodzovkách zobchodoval podporu pre svoju novelu za to, že na oplátku podporí štátny rozpočet. Snaha pretlačiť zmeny v hazarde smeruje ku konkrétnemu kasínu v Bratislave, ktorému sa končí licencia a pre predstavu jej tržby sú 2,3 milióna eur mesačne. Zrazu je to iný obraz a nie ochrana štátu," vyhlásil podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Huliakovu novelu pokladá za nebezpečnú.

Hrubý rozpor s Ústavou SR


Michal Kiča (Demokrati) upozornil, že ak Pellegrini novelu podpíše, bude tak postupovať v hrubom rozpore s ústavou. "Platí totiž rozhodnutie ústavného súdu, ktorý v minulosti povedal, že zákon koncipovaný tak, že účinnosť je uvedená v zákone skôr, ako by bol vyhlásený v Zbierke zákonov, je v rozpore s princípom právneho štátu. V Huliakovom návrhu sa explicitne uvádza, že úprava má vojsť do praxe 27. októbra. Je 28. októbra a novela nie je zverejnená v Zbierke zákonov. Prezident, ak rešpektuje zákony a ústavu, nemá inú možnosť, ako zákon vrátiť do parlamentu," vysvetlil Kiča. Poslanec Ľubomír Galko doplnil, že ak sa prezident aj napriek tomu rozhodol, že nebude rešpektovať ústavu, pripravia podanie na Ústavný súd SR.

Novelu zákona o hazardných hrách schválil parlament vo štvrtok 23. októbra. Novela prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh novely hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati pokladajú novelu o hazarde za nebezpečnú, Pellegrini by jej podpísaním porušil ústavu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

