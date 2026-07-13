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13. júla 2026

Pozor pri dovolenke v Chorvátsku. Polícia varuje pred vlnou krádeží na plážach


Tagy: Dovolenka v Chorvátsku

Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené osobné veci na uterákoch alebo pri ležadlách. Chorvátska polícia upozorňuje turistov na zvýšený počet krádeží na plážach počas letnej sezóny. ...



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gettyimages 1063268470 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené osobné veci na uterákoch alebo pri ležadlách.


Chorvátska polícia upozorňuje turistov na zvýšený počet krádeží na plážach počas letnej sezóny. Najviac prípadov v uplynulých dňoch zaznamenala na polostrove Istria, kde sa nachádzajú obľúbené letoviská ako Poreč či Pula. Referuje o tom web dnevnik.hr.

Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené osobné veci na uterákoch alebo pri ležadlách. Kradnú peňaženky s dokladmi a platobnými kartami, tašky, hodinky, okuliare, mobilné telefóny či inú elektroniku. Polícia upozorňuje, že páchateľov je ťažké vypátrať, pretože sa rýchlo presúvajú medzi plážami a jednotlivými mestami.

„V ostatných dňoch polícia na Istrii zaznamenala niekoľko prípadov krádeží na plážach,“ uviedla hovorkyňa tamojšej polície Alica Rosićová Jakupovićová.

Polícia preto vyzýva návštevníkov, aby nenechávali cennosti bez dozoru. Odporúča ukryť ich na dno tašky, napríklad do ponožiek, uterákov alebo iných vecí, aby neboli na prvý pohľad viditeľné.

„Dobrým odporúčaním je dať si cenné predmety na dno tašky, zabaliť ich napríklad do ponožiek, uterákov alebo niečoho podobného. Dobré je tiež, aby sa celá rodina nešla kúpať naraz, ale aby vždy niekto zostal pri veciach na pláži,“ odporučila Rosićová Jakupovićová.


Zdroj: SITA.sk - Pozor pri dovolenke v Chorvátsku. Polícia varuje pred vlnou krádeží na plážach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka v Chorvátsku
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