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13. júla 2026
Návštevu českého prezidenta na Pohode možno vnímať len ako signál k podpore slovenskej opozície, hovorí poslanec Hlasu Kalivoda – VIDEO
Podľa poslanca Hlasu-SD Petra Kalivodu návšteva českého prezidenta na festivale Pohoda vyvoláva celý rad otáznikov. Na jubilejný 30. ročník
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13.7.2026 (SITA.sk) - Podľa poslanca Hlasu-SD Petra Kalivodu návšteva českého prezidenta na festivale Pohoda vyvoláva celý rad otáznikov.
Na jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda zavítali aj český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Spoločne sa zúčastnili na diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“.
Podľa poslanca Hlasu-SD Petra Kalivodu návšteva českého prezidenta na festivale Pohoda vyvoláva celý rad otáznikov. "Počas vládnutia Fialovcov v Česku sa vzťahy so Slovenskom dostali na úroveň bodu mrazu. Pamätáme si ako odmietali spoločné rokovania našich vlád a ich ministri sa zúčastňovali protestných mítingov voči vláde Roberta Fica," uviedol Kalivoda v úvode videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Kalivoda ďalej vyčítal, že bývalá česká vláda pod vedením Petra Fialu mala rovnako ambíciu poučovať Slovensko, ako sa máme správať na medzinárodnej scéne. "Návštevu českého prezidenta na Pohode možno vnímať len ako signál k podpore slovenskej opozície, ktorá s vládnou koalíciou veľmi často bojuje naozaj nevyberanými prostriedkami," skonštatoval poslanec Hlasu.
Kým na úrovni premiérov a predsedov parlamentu nastáva intenzívne obnovenie vzťahov medzi Českom a Slovenskom, prezident Pavel kráča v línii bývalého ministra vnútra Víta Rakušana a premiéra Fialu, myslí si Kalivoda s tým, že toto nie je dobrý signál do budúcnosti.
"Chcem veriť, že poradcovia prezidenta nemali dostatočne navnímanú realitu a nie celkom zvážili signál, ktorý týmto vysielajú svojim slovenským partnerom a ústavným činiteľom. Chcem veriť, že v budúcnosti budú dvakrát merať, kým sa rozhodnú prerezať dobré vzťahy medzi politickými reprezentáciami na oboch stranách rieky Moravy," dokázal na záver Kalivoda.
Zdroj: SITA.sk - Návštevu českého prezidenta na Pohode možno vnímať len ako signál k podpore slovenskej opozície, hovorí poslanec Hlasu Kalivoda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda zavítali aj český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Spoločne sa zúčastnili na diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“.
Podľa poslanca Hlasu-SD Petra Kalivodu návšteva českého prezidenta na festivale Pohoda vyvoláva celý rad otáznikov. "Počas vládnutia Fialovcov v Česku sa vzťahy so Slovenskom dostali na úroveň bodu mrazu. Pamätáme si ako odmietali spoločné rokovania našich vlád a ich ministri sa zúčastňovali protestných mítingov voči vláde Roberta Fica," uviedol Kalivoda v úvode videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Pavel kráča v línii Fialu
Kalivoda ďalej vyčítal, že bývalá česká vláda pod vedením Petra Fialu mala rovnako ambíciu poučovať Slovensko, ako sa máme správať na medzinárodnej scéne. "Návštevu českého prezidenta na Pohode možno vnímať len ako signál k podpore slovenskej opozície, ktorá s vládnou koalíciou veľmi často bojuje naozaj nevyberanými prostriedkami," skonštatoval poslanec Hlasu.
Kým na úrovni premiérov a predsedov parlamentu nastáva intenzívne obnovenie vzťahov medzi Českom a Slovenskom, prezident Pavel kráča v línii bývalého ministra vnútra Víta Rakušana a premiéra Fialu, myslí si Kalivoda s tým, že toto nie je dobrý signál do budúcnosti.
"Chcem veriť, že poradcovia prezidenta nemali dostatočne navnímanú realitu a nie celkom zvážili signál, ktorý týmto vysielajú svojim slovenským partnerom a ústavným činiteľom. Chcem veriť, že v budúcnosti budú dvakrát merať, kým sa rozhodnú prerezať dobré vzťahy medzi politickými reprezentáciami na oboch stranách rieky Moravy," dokázal na záver Kalivoda.
Zdroj: SITA.sk - Návštevu českého prezidenta na Pohode možno vnímať len ako signál k podpore slovenskej opozície, hovorí poslanec Hlasu Kalivoda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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