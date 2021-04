Pozor: Za lety dronom v chráneným územiach bez povolenia hrozí pokuta

Za lietanie dronom v chránených územiach bez povolenia hrozí pokuta do výšky 3319,39 eura, prepadnutie veci alebo pokarhanie. Právnická osoba môže dostať pokutu do 9958,17 eura a prepadnutie veci. Porušenie zákona a pokutovanie je možné vinníkovi dokázať aj na základe zverejnenej fotky či nahrávky. Pre TASR to uviedla zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.





Na používanie dronu potrebuje majiteľ príslušné povolenia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny. "V chránených územiach s tretím až piatym stupňom územnej ochrany je na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením (takým je aj dron), ktorého výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov, možný len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody," vysvetlila zoologička. Dodala, že okresný úrad je kompetentným orgánom na rozhodovanie o vydaní súhlasu na let s dronom.Drony pre voľne žijúce zvieratá evokujú prítomnosť predátora. U väčšiny druhov to vyvoláva únikovú reakciu. Výsledkom môže byť napríklad u vtákov opustenie znášky. Nebezpečné je riziko vo vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské tatranské, približuje Lešová. Známe sú aj prípady útokov dravých vtákov na dron. "V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami alebo až dokonca smrťou," poznamenala Lešová.