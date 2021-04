Košické divadlo sa po lockdowne a núdzovom režime vrátilo do normálu

Domáci a hosťujúci sólisti

Vojvoda z Nottinghamu

Netrpezlivosť srdca

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Divadelný život v Štátnom divadle Košice sa po lockdowne a núdzovom režime vrátil v posledných týždňoch do normálu. Uvoľňovanie protipandemických opatrení síce ešte neprinieslo návrat divákov, ale skúšobne a javiská ožili prípravou noviniek pre online priestor aj novej činohernej premiéry. Divákom ich divadlo prinesie v máji v svojom programe na portáli navstevnik.online a ak to situácia dovolí, určite aj naživo.Na ďalší skvelý zážitok v svojom „domácom“ divadle sa už môžu tešiť milovníci opery. Bude ním záznam novej opernej inscenácie Roberto Devereux z pera skladateľa Gaetana Donizettiho. Jedno z vrcholných diel bel canta pripravovala košická opera už na jeseň a v novembri mala byť jeho premiéra rozlúčkou svetoznámej slovenskej opernej divy Edity Gruberovej s jej skvelou kariérou. Plány zmarila pandémia koronavírusu Nová inscenácia, žiaľ bez Edity Gruberovej, tak za svojimi divákmi príde najprv k nim domov v obsadení, v ktorom sa stretli domáci sólisti, ale aj známe mená svetového a slovenského operného sveta.„Inšpirácia a umenie pani Gruberovej je stále s nami. My sme túto inscenáciu vystavali na základe jej skúseností. Práve pani Gruberová sa výrazne pričinila o renesanciu Donizettiho opier. Hrávajú sa v súčasnosti na celom svete. Sleduje našu prácu, sme s ňou kontakte prostredníctvom dirigenta Petra Valentoviča. Drží nám palce a popriala celému tímu veľa šťastia. Dúfam, že sa s pani Gruberovou budeme môcť koncom roka stretnúť v Košiciach osobne,“ hovorí riaditeľ Opery ŠDKE Roland Khern Tóth.Ako dodáva, pre záznam predstavenia sa na javisku stretla výborná kombinácia domácich a hosťujúcich sólistov. V titulnej postave Alžbety uvidia diváci vychádzajúcu hviezdu slovenskej opery, charizmatickú Evu Bodorovú, ktorú spoznáva už aj operný svet.V postave Sáry sa predstaví svetoznáma ruská mezzosopranistka Elena Maximova, ktorá spievala najväčšie mezzosopránové role v najslávnejších operných domoch od Covent Garden v Londýne po La Scalu v Miláne. Postavu Roberta Devereuxa stvárni v Španielsku žijúci tenorista David Astorga, ktorý sa v tejto role s veľkým úspechom predstavil v Teatre Massimo v Palerme.Z domácich sólistov sa diváci môžu tešiť na Mariána Lukáča v úlohe Vojvodu z Nottinghamu. V programe divadla na portáli navstevnik.online sa Roberto Devreux objaví už v máji.„Je to predstavenie, ktoré uvidia aj diváci pri septembrovej živej premiére v divadle. Čakáme na to, aké budú pandemické opatrenia a aké budú možnosti. Snažíme sa aj v týchto ťažkých chvíľach spolu s umelcami vytvoriť niečo krásne, čo poteší ľudí. Samozrejme budeme veľmi radi, keď sa už divadlo otvorí a budeme môcť privítať divákov. Hoc ich bude len päťdesiat. Tešíme sa nich,“ vraví Roland Khern Tóth.Okrem opery sa pre online priestor pripravoval v košickom divadle v závere apríla aj baletný Hamlet. Baletné predstavenie z autorskej dielne režiséra Ondreja Šotha malo v Historickej budove ŠDKE premiéru v októbri 2017. Hoci Shakespearova dráma Hamle patrí medzi najznámejšie, najčastejšie inscenované a najčastejšie citované divadelné hry na svete. Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že hoci iné Shakespearove hry boli inšpiráciou pre mnohých svetových choreografov, v prípade Hamleta to neplatí. Tanečných spracovaní, ktoré by zaujali, veľa nie je. Aj preto bol projekt košického baletu z roku 2017 výnimočným počinom.Režisér Ondrej Šoth prizval do tvorivého tímu dvoch choreografov, sólisti košického baletu Maksyma Sklyara a odchovanca kubánskej tanečnej školy Nelsona Reguera Pereza.Javisko Malej scény ŠDKE ožilo po lockdowne skúškami novej činohernej inscenácie. Pod vedením režisérky Júlie Rázusovej pripravujú herci dramatizáciu románu rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga Netrpezlivosť srdca.Román zobrazuje napínavý intímny príbeh medzi chromou Editou a jej potenciálnym nápadníkom, poručíkom Tonim Hofmillerom, ktorý sa odohráva na začiatku prvej svetovej vojny. Premiéra inscenácie je naplánovaná na polovicu mája a herci aj realizačný tím ju pripravujú s nádejou, že ju odohrajú už aj pre divákov v hľadisku.V programe Štátneho divadla Košice na portáli navstevnik.online si budú môcť diváci v pohodlí svojich obývačiek aj v máji pozrieť záznamy inscenácií ktoré vznikli v rámci špeciálnej kovidovej dramaturgie – baletné predstavenia Večer klasického tanca, Večer ľudového tanca a Malakhov – nesmrteľnosť tanca, jedinečné spojenie opery a činohry v predstavení La Traviata / Dáma s kaméliami, ale aj inscenáciu k storočnici slovenského profesionálneho divadla Borodáč alebo Tri sestry, ktorá kvôli pandémii na svoju živú premiéru čaká už vyše roka.Osláviť s košickým divadlom budú môcť aj Deň matiek pri sledovaní skvelej klasickej Molièrovej komédie Škola žien.