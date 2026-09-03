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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Hokejisti Nitry vstupujú do Ligy majstrov, v úvode doma privítajú dva švédske kluby – VIDEO


Tagy: Hokejová Liga majstrov

Hráči spod Zobora v minulosti účinkovali v LM v sezónach 2015/2016 a 2016/2017. Už v piatok vstúpia hokejisti Nitry do Ligy majstrov 2026/2027 domácim duelom proti švédskemu tímu AIK Skelleftea. V ...



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69f3b906f3661538890223 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Hráči spod Zobora v minulosti účinkovali v LM v sezónach 2015/2016 a 2016/2017.


Už v piatok vstúpia hokejisti Nitry do Ligy majstrov 2026/2027 domácim duelom proti švédskemu tímu AIK Skelleftea. V nedeľu potom zverenci trénera Erika Čaládiho opäť pred vlastnými fanúšikmi privítajú iné švédske družstvo Växjö Lakers.

V minulosti sa "corgoni" predstavili v LM aj v sezónach 2015/2016 a 2016/2017. V prvom prípade v skupine získali len bod a nepostúpili do vyraďovacej časti, v druhom s deviatimi bodmi ovládli skupinu a v prvom kole play-off nestačili v súčte dvoch duelov na ostravské Vítkovice.

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V ročníku 2015/2016 hokejisti Nitry absolvovali dve stretnutia proti AIK Skelleftea. Doma tomuto súperovi podľahli 2:4 a vonku 2:3 po samostatných nájazdoch.

"Čaká nás top európska kvalita. Je to výzva pre každého z nás. Chalani sa môžu porovnať, uvidia, či majú na top ligy. Všetci musia ísť na sto percent, súperi totiž potrestajú každú chybu,“ vyhlásil Čaládiho asistent Dušan Milo podľa oficiálneho webu HK Nitra.

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"Zápasy v Lige majstrov budú nezabudnuteľné. Niektorí z nás sme lepšie nikdy v kariérach nezažili. Nemáme strach, musíme ísť naplno a podržať sa aj v ťažkých chvíľach. V príprave sme dali veľa gólov, pred Ligou majstrov je to dobrá správa pre sebadôveru mužstva,“ poznamenal brankár Šichabudtin Gadžiev.

Hráči spod Zobora v LM absolvujú ešte dva súboje vo Fínsku (KooKoo Kouvola a SaiPa Lappeenranta), jeden vo švajčiarsku (Fribourg-Gottéron) a doma proti švédskemu BK Rögle.

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Z 24 účastníkov súťaže postúpi do ďalšej fázy len 16 najúspešnejších po ligovej časti.


Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Nitry vstupujú do Ligy majstrov, v úvode doma privítajú dva švédske kluby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hokejová Liga majstrov
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