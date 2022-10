Pozorujeme postupné zmierňovanie problémov v dodávateľských reťazcoch, tvrdí Inštiút finančnej politiky

Chýbajúci dopyt

Šetrenie energii

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ústup pandémie v Ázii sa premieta do uvoľňovania úzkych hrdiel v dodávateľských reťazcoch. To spôsobuje podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií pokles svetových cien lodnej prepravy. Tento pokles by sa mal podľa nich časom prejaviť aj v cenách tovarov a prispieť k zníženiu inflačných tlakov.Postupné zmierňovanie problémov v dodávateľských reťazcoch pozorujú aj v Európskom priemysle. Hodnotenie objemu dokončenej výroby podľa analytikov naznačuje, že eurozónu postupne prestávajú trápiť chýbajúce komponenty. Vzhľadom na vývoj nálad v najväčších európskych ekonomikách môže byť v nasledujúcom období väčším problémom chýbajúci dopyt. „Aj údaje z prieskumu nákupných manažérov v Eurozóne už signalizujú recesiu,“ uvádza IFP.Ceny elektriny a plynu v reakcii na pripravované európske opatrenia stabilne klesajú. Slovensku sa naďalej podľa analytikov darí šetriť so spotrebou elektriny. Tá sa v uplynulom týždni využívala o 12 % menej ako v predkrízových rokoch.Nominálne maloobchodné tržby podľa eKasy pokračujú v medziročnom raste. Počas septembra boli vyššie o 10,8 %. „Vysoké medziročné rasty pozorujeme aj v reštauráciách a ubytovaní, ale porovnania v týchto sektoroch už môžu byť čiastočne skreslené, kvôli minuloročnému jesennému nástupu pandémie,“ informuje IFP.