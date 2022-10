V Prahe sa stretli desiatky európskych lídrov, rokovanie sa sústredilo na aktuálne problémy kontinentu

Rusko a Bielorusko sú izolované

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - V Prahe sa dnes stretli lídri 44 európskych krajín od Islandu až po Turecko na samite, ktorý podľa niektorých demonštruje jednotný postoj proti ruskej vojne na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AP. Dnešné rokovanie by sa malo sústrediť na energetickú krízu, vojnu na Ukrajine, migráciu či klimatické výzvy, informuje portál Novinky.cz.Historicky prvé rokovanie širšieho formátu európskych krajín, tzv. Európskeho politického spoločenstva (EPC) , spojilo 27 členských krajín Európskej únie , záujemcov o členstvo z Balkánu a východnej Európy, ale tiež Veľkú Britániu alebo Turecko. Rusko, ani jeho podporovateľa vo vojne Bielorusko, nepozvali.„To, čo tu uvidíte, je, že Európa stojí solidárne proti ruskej invázii Ukrajiny,“ povedala novinárom na Pražskom hrade, kde sa stretnutie koná, islandská premiérka Katrín Jakobsdóttir . Jej belgický kolega Alexander De Croo konštatoval, že dôležitosť tohto stretnutia vidieť podľa účasti. „Je tu celý európsky kontinent, okrem dvoch krajín - Bieloruska a Ruska. To ukazuje, aké sú tieto dve krajiny izolované,“ vyjadril sa.Podľa lotyšského premiéra Krišjanisa Karinša majú krajiny spoločné to, že na všetkých vplýva vojna na Ukrajine. „Všetkých nás to ovplyvňuje v zmysle bezpečnosti a všetkých nás to ovplyvňuje cez naše ekonomiky, cez rastúce náklady na energie. Takže jediný spôsob, ako sa s tým môžeme vyrovnať, je pracovať spolu, a nielen ako Európska únia. Všetky európske krajiny musia pracovať spolu,“ uviedol.Ukrajinu na samite reprezentuje premiér Denys Šmyhaľ , no prostredníctvom videospojenia by sa mal účastníkom prihovoriť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Novú platformu v júni navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron a podporuje ju nemecký kancelár Olaf Scholz . Jej cieľom je podľa nich zvýšiť bezpečnosť a prosperitu naprieč kontinentom.Macron zhromaždenie označil za „dôležitý moment“, ktorého cieľom podľa neho je vytvoriť spoločnú stratégiu, ako konfrontovať výzvy, ktorým čelí Európa. To podľa neho doteraz skutočne neexistovalo. Podľa Scholza je to „výborná inovácia“ a mohla by pomôcť zlepšiť vzťahy so susedmi únie, „z ktorých mnohí sa chcú stať členmi“. Nový formát podľa neho nemá za cieľ vytvoriť novú inštitúciu, ale má byť skôr miestom pravidelných stretnutí hláv štátov a vlád.Český premiér Petr Fiala vyjadril nádej, že stretnutie bude efektívne a poskytne priestor aj pre bilaterálne rokovania, informuje český spravodajský portál Novinky.cz. „Nechceme nahrádzať žiadnu európsku štruktúru,“ zdôraznil s tým, že rokovania budú venované otázke zaistenia mieru v Európe, migrácii i energetike.Predseda Európskej rady Charles Michel pripomenul, že na rokovaní sa zúčastní 44 krajín, čo poskytuje dobrý základ pre rozhovory.Kritici však podľa agentúry AP tvrdia, že nové fórum je pokusom pribrzdiť rozširovanie EÚ. Iní sa zas obávajú, že by sa mohlo stať len miestom rozhovorov, raz či dvakrát ročne sa stretnúť, no bez vplyvu a obsahu.Na programe nie sú žiadne prostriedky EÚ alebo programy a nemalo by po ňom nasledovať žiadne formálne vyhlásenie.V piatok na schôdzku v Prahe nadviaže neformálny samit EÚ.