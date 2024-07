Pozostalí po advokátovi Krivočenkovi dostanú odškodné 90-tisíc eur

10.7.2024 (SITA.sk) - Pozostalí po advokátovi Ľubomírovi Krivočenkovi , ktorý zomrel vo výkone väzby, dostanú odškodné v sume 90 000 eur, konkrétne 30-tisíc eur dostane jeho manželka a po 30-tisíc eur aj jeho dve deti. Rozhodla o tom na stredajšom zasadnutí vláda.Krivočeko bol v marci 2020 Špecializovaným trestným súdom vzatý do väzby pre obvinenie v kauze Dobytkár . Väzba trvala do 28. februára 2021, kedy zomrel.„Úmrtiu Ľubomíra Krivočenka vo väzbe predchádzalo rozšírenie nákazy COVID-19 v Ústave na výkon väzby v Bratislave v čase okolo 9. februára 2021. Zosnulý bol umiestnený v karanténe s ostatnými osobami, následne 15. februára 2021 mu bolo diagnostikované podozrenie na toto ochorenie, ktoré bolo potvrdené 19. februára 2021. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu bol Ľubomír Krivočenko 22. februára 2021 eskortovaný do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, kde sa jeho zdravotný stav opäť zhoršil a dňa 28. februára 2021 zomrel," uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo spravodlivosti Manželka zosnulého podľa rezortu spravodlivosti žiadala opakovane počas jeho väzby o jeho zvýšenú zdravotnú starostlivosť s prísunom potrebných vitamínov a liekov v čase šírenia COVIDU-19 z dôvodu, že sa jednalo o rizikového pacienta pre jeho vek 59 rokov a pre ochorenia, ktorými trpel. „Jej žiadosti boli opakovane zamietnuté," dodalo ministerstvo spravodlivosti.