Pri dotáciách rozhoduje podľa PS farba straníckeho trička. Smerácke obce dostávajú o dvadsať či tridsaťkrát viac financií (video)

Peniaze daňových poplatníkov

Vláda nehľadí na situáciu obcí

Vláda obrala voličov o vyše milión eur

10.7.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica Smer-SD ) trestá ľudí žijúcich v obciach s nezávislým a opozičným vedením. Tvrdí to hnutie Progresívne Slovensko (PS) , ktoré sa pozrelo na všetky projekty, ktoré vláda podporila počas svojich výjazdových rokovaní.Progresívci zistili, že obce, v ktorých je starostom predstaviteľ strany Smer-SD či človek blízky vládnej koalícii, často dostávajú desaťkrát, dvadsaťkrát či dokonca tridsaťkrát viac financií ako obce, kde je starostom nezávislý kandidát či predstaviteľ opozície.„To nie sú peniaze Roberta Fica či Smeru-SD, sú to peniaze daňových poplatníkov a rovnaký nárok na ne majú ľudia, ktorí žijú v obciach, kde je starosta nezávislý, ako aj ľudia, ktorí žijú v obciach, kde je starosta zo Smeru-SD či SNS,“ uviedol predseda hnutia Michal Šimečka na stredajšej tlačovej besede.Zároveň premiérovi Ficovi odkázal, aby prestal „blúzniť“ o liberalizme a progresivizme a prestal rozdeľovať spoločnosť, rozoštvávať krajinu a sústredil sa na riešenie problémov všetkých slovenských občanov.O nehospodárnom a nespravodlivom rozdeľovaní dotácií hovorí aj poslanec Marek Lackovič (PS). Ficova vláda podľa neho nehľadí na situáciu obcí ani na ich populačnú veľkosť. Jediné, čo podľa Lackoviča rozhoduje, je „farba straníckeho trička“.„V okrese Púchov žije 44-tisíc obyvateľov a 83 percent z nich žije v obciach a mestách s nezávislým vedením. Väčšina zdrojov z vládnych dotácií, až 83-tisíc eur však pripadla koaličným starostom, pričom v týchto obciach nežije ani osemtisíc ľudí. Obce, kde žije zvyšných viac ako 80 percent obyvateľov okresu, získali len okolo 35-tisíc eur,“ priblížil poslanec.Ako dodal, obyvatelia obcí s koaličným vedením dostali na hlavu jedenásťkrát viac ako obyvatelia obcí s nezávislým starostom. „Vláda otvorene trestá obyvateľov obcí za to, že si nezvolili starostov koalície,“ dodal.Celková suma, o ktorú Ficova vláda „obrala“ voličov opozičných a nezávislých starostov podľa Lackoviča činí 1 205 282 eur. „Ide len o deviaty mesiac vládnutia, v ktorom sa ešte len rozbiehajú,“ doplnil.